Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze'deki ateşkes yorumu: 'Netanyahu savaşı başlatmak istiyor'

Fidan, Ankara'nın, Suriye, Irak ve diğer yerlerdeki terörizm ve istikrarsızlık gibi sorunlara karşı iyi bir liderlik sergilediğini ve sadece bunlara karşı mücadele etmeyip aynı zamanda "güvenilir bir müttefik ve ortak olduğunu tekrar tekrar kanıtladığı" değerlendirmesinde bulundu. Suriye'deki yeni yönetimin çok zorlu bazı sorunlar üzerinde çalışırken terör örgütü PKK/YPG işgalini durdurmanın da öncelikleri arasında olduğunu belirten Fidan,

"Hem Suriye ve Türkiye'nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK'dan kurtulmamız gerekiyor."