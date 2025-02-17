Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze'deki ateşkes yorumu: 'Netanyahu savaşı başlatmak istiyor'

Bakan Fidan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World yayınında gündemi değerlendirdi. Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes hakkında "Önümüzdeki iki hafta, ikinci aşamaya geçilmesi açısından büyük önem taşımakta." dedi.
Bakan Fidan, TRT World yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'Netanyahu rehineleri alıp soykırım yapmak istiyor'
'Netanyahu rehineleri alıp soykırım yapmak istiyor'
Bölgedeki gelişmelerin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi sürdürmeye niyetli olmadığını gösterdiği değerlendirmesini yapan Fidan,
"Tüm rehineleri alır almaz, (Netanyahu'nun) niyeti maalesef savaşı yeniden başlatmak. Çünkü Amerikalılar dışında onu durduracak ne bir baskı ne de başka bir güç var."
dedi.
'Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeli'
'Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeli'
Fidan, ABD Başkanı Trump ve yönetiminin Gazze'de bir başka soykırımı önleme görevinin olması gerektiğini vurgulayarak, aksi durumda Trump'ın seçim kampanyası sırasında dile getirdiği savaşları durduracağı yönündeki mesajlarının boşa gideceğinin altını çizdi. Her iki tarafın müzakerecilerinin de
ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için
gerekli ayrıntıları çözmesini umduğunu kaydeden Fidan,
"Önümüzdeki iki hafta, ikinci aşamaya geçilmesi açısından büyük önem taşımakta."
diye konuştu.
'PKK'dan kurtulmamız gerekiyor'
'PKK'dan kurtulmamız gerekiyor'
Fidan, Ankara'nın, Suriye, Irak ve diğer yerlerdeki terörizm ve istikrarsızlık gibi sorunlara karşı iyi bir liderlik sergilediğini ve sadece bunlara karşı mücadele etmeyip aynı zamanda "güvenilir bir müttefik ve ortak olduğunu tekrar tekrar kanıtladığı" değerlendirmesinde bulundu. Suriye'deki yeni yönetimin çok zorlu bazı sorunlar üzerinde çalışırken terör örgütü PKK/YPG işgalini durdurmanın da öncelikleri arasında olduğunu belirten Fidan,
"Hem Suriye ve Türkiye'nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK'dan kurtulmamız gerekiyor."
dedi.
'Zamanı geldi'
'Zamanı geldi'
Fidan, terör örgütü PKK'nın "çok amaçlı bir terör örgütü" olduğunu vurgulayarak,
"Sadece Türkiye'yi hedef almıyorlar. İran'ı hedef alıyorlar, Irak'ı hedef alıyorlar, Suriye'yi hedef alıyorlar. Bu nedenle,
bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum."
ifadelerini kullandı.
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