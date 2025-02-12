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Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Al Suud ile görüştü: Görüşmede iki kritik konu ele alındı

Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Al Suud ile görüştü: Görüşmede iki kritik konu ele alındı

14:1712/02/2025, Çarşamba
DHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre;
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Gazze
#Suriye
#Prens Faysal bin Ferhan Al Suud

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