Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile 'Gazze ve Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma sanayii dahil ticari görüşmeler ve Suriye ile Gazze'deki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.
Ana gündem Suriye ve Gazze
Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.
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Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.
Bir görüşme de Alman Bakan ile
Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de görüştü.
İki bakan, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeleri ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirdi, transatlantik ilişkilerdeki son durumu ele aldı.