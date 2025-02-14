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Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile 'Gazze ve Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile 'Gazze ve Suriye'yi görüştü

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:0114/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hakan Fidan - Marco Rubio
Hakan Fidan - Marco Rubio

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma sanayii dahil ticari görüşmeler ve Suriye ile Gazze'deki son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

Ana gündem Suriye ve Gazze

Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.

DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin görüşleri

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü
DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

"Filistin sorunu çözülmeli"

Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen
Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.

Bir görüşme de Alman Bakan ile

Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de görüştü.

İki bakan, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeleri ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirdi, transatlantik ilişkilerdeki son durumu ele aldı.



#Hakan Fidan
#Marco Rubio
#Münih Güvenlik Konferansı
#Almanya
#ABD

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