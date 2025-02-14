Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile 'Gazze ve Suriye'yi görüştü

Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.