Yapay zeka hiç böyle kullanılmamıştı: Nas suresi ne anlatıyor?

NAS SURESİNİN MESAJINI MİMARİYLE ANLATTI

Kur’an-ı Kerim’in son suresi Nas’tan ilham alan mimari tasarım, sosyal medyada dikkat çekti. “Kur’an Formları / 3” başlığıyla paylaşılan çalışmada, surenin sığınma mesajı mimari bir mekân üzerinden anlatıldı. Tasarımın sahibi, Nas suresindeki mesajı anlatmak için 80 harfi 80 taş levhayla temsil ettiğini belirtti. Meydanın ortasına yerleştirilen tek bir taş ise yapının merkez noktası olarak tasarlandı.

80 TAŞ LEVHA TEK BİR NOKTADAN ÇİZGİYE DÖNÜŞÜYOR

Tasarımın anlatımına göre, meydanın merkezindeki taşın üzerine çıkan kişi 80 levhanın tamamını ince çizgiler halinde görüyor. Bu noktadan bakıldığında duvarlar ortadan kalkıyor ve hiçbir şey görüş alanının arkasında kalmıyor. Merkezden bir adım uzaklaşıldığında ise levhalar yeniden duvar görünümüne kavuşuyor.

Paylaşımda tasarımın temel fikri şu sözlerle anlatıldı: “Yapı değişmiyor. Değişen tek şey senin durduğun yer.”

“SIĞINMANIN EN GÜZEL YOLU NAMAZ”

Videoda Nas suresinin vesvese ve Allah’a sığınma mesajı mimari üzerinden yorumlandı. Anlatıcı, kaygı ve vesvese karşısında yönü Allah’a çevirmenin önemine vurgu yaptı. Tasarımın merkez noktası, Allah’a sığınan insanın durduğu yer olarak betimlenirken düzenli namazın insanı bu noktaya yeniden getiren bir yol olduğu ifade edildi. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının insanı gün içinde tekrar tekrar bu merkeze yönlendirdiği anlatıldı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Yapay zekâ destekli mimari tasarım, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar çalışmayı etkileyici ve tefekküre yönlendiren bir anlatım olarak değerlendirirken, Nas suresinin mesajının mimariyle aktarılmasını övdü. Bazı yorumlarda çalışmanın Kur’an’ın anlamını düşünmeye teşvik ettiği belirtilirken, tasarımın yapay zekânın yaratıcı kullanımına örnek olduğu ifade edildi.