Almanya'daki saldırıya ilişkin Türkiye'den açıklama: Derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığından Almanya'nın Münih kentindeki saldırıyla ilgili açıklamada bulunuldu.
Almanya'da Almanya'nın Münih kentinde araçlı saldırganın grev yapan kalabalığa dalması sonucu 28 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olaya ilişkin Türkiye'den Almanya'ya destek mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Münih kentinde yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "
Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz
" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Almanya'nın Münih kentinde bugün yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz" denildi.
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