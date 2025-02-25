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Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Gazze Temsilciliği açıldı

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Gazze Temsilciliği açıldı

20:2425/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

2010 yılında, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail askerlerinin saldırısına uğrayarak 10 kişinin şehit olduğu Mavi Marmara olayının ardından kurulan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Dernek, Gazze’de yürüttüğü insani yardım ve diplomasi faaliyetlerini daha etkin sürdürebilmek amacıyla Gazze Temsilciliği’ni açtığını duyurdu.

Kurulduğu günden bu yana Gazze’de insani yardım projeleri yürüten dernek, 7 Ekim’de başlayan saldırıların ardından da bölgede oluşan acil ihtiyaçlara destek vermeye devam etti. Derneğin bugüne kadar hayata geçirdiği projeler arasında Zeytin Bahçesi, Tavuk Çiftliği, Tuktuk Dağıtımı, Hafızlık Okulu İnşası ve Yetim Sponsorluk Projeleri gibi çalışmalar yer alıyor. 7 Ekim sonrasında ise sağlık yardımları, gıda ve su desteği, barınma yardımları ve nakit yardımları kapsamında yüz binlerce kişiye ulaşan dernek, bölgedeki insani krize yönelik geniş çaplı bir destek sağladı.

Derneğin açıkladığı verilere göre, dernek son dönemde Gazze’de 2 ambulans, 100 bin adet tıbbi malzeme ve ilaç, 1.908 hijyen paketi, 8 hastaya ortez-protez desteği ve 50 ilk yardım çantası teslim etti. Ayrıca 155.698 kişiye sıcak yemek, 1.000 paket bebek maması, 2.650 çuval un ve 1900 ton içme suyu ulaştırıldı. Barınma yardımları kapsamında 120 çadır, 2.200 battaniye ve 1.300 çocuğa kıyafet desteği sağlanırken, 1.400 kişiye zekat dağıtımı gerçekleştirdi.

"Türk halkının Gazze halkının yanında olduğunu hissettirmek"

Gazze Temsilciliği’nin açılışına ilişkin yapılan açıklamada, yeni merkezin yalnızca insani yardım faaliyetlerini koordine etmekle kalmayacağı, aynı zamanda Türk kurumlarının bölgede varlığını hissettirmesi, işgalci İsrail’e karşı Mavi Marmara misyonunun hatırlatılması ve Gazze’nin yalnız olmadığının vurgulanması gibi amaçları da taşıdığı belirtildi.

Temsilciliğin açılmasıyla birlikte, Ramazan’ın da gelmesiyle birlikte Gazze’ye ulaşan insani yardım malzemelerinin daha hızlı ve koordineli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Aynı zamanda 7 Ekim sonrası Mısır ve Ürdün makamlarıyla yaptığı koordine ile beraber Gazze içerisine onlarca tır yardım malzemesi ulaştırılmıştı. Dernek, yeni temsilcilik ile beraber koordinenin daha kuvvetlenmesi ve bölgesel barışın temini için iki millet arası bir gönül köprüsü olmaya devam ediyor.



#Mavi Marmara
#Gazze
#Ramazan

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