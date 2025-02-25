Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Gazze Temsilciliği açıldı

2010 yılında, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail askerlerinin saldırısına uğrayarak 10 kişinin şehit olduğu Mavi Marmara olayının ardından kurulan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Dernek, Gazze’de yürüttüğü insani yardım ve diplomasi faaliyetlerini daha etkin sürdürebilmek amacıyla Gazze Temsilciliği’ni açtığını duyurdu.
Kurulduğu günden bu yana Gazze’de insani yardım projeleri yürüten dernek, 7 Ekim’de başlayan saldırıların ardından da bölgede oluşan acil ihtiyaçlara destek vermeye devam etti. Derneğin bugüne kadar hayata geçirdiği projeler arasında Zeytin Bahçesi, Tavuk Çiftliği, Tuktuk Dağıtımı, Hafızlık Okulu İnşası ve Yetim Sponsorluk Projeleri gibi çalışmalar yer alıyor. 7 Ekim sonrasında ise sağlık yardımları, gıda ve su desteği, barınma yardımları ve nakit yardımları kapsamında yüz binlerce kişiye ulaşan dernek, bölgedeki insani krize yönelik geniş çaplı bir destek sağladı.
"Türk halkının Gazze halkının yanında olduğunu hissettirmek"
Temsilciliğin açılmasıyla birlikte, Ramazan’ın da gelmesiyle birlikte Gazze’ye ulaşan insani yardım malzemelerinin daha hızlı ve koordineli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.
Aynı zamanda 7 Ekim sonrası Mısır ve Ürdün makamlarıyla yaptığı koordine ile beraber Gazze içerisine onlarca tır yardım malzemesi ulaştırılmıştı. Dernek, yeni temsilcilik ile beraber koordinenin daha kuvvetlenmesi ve bölgesel barışın temini için iki millet arası bir gönül köprüsü olmaya devam ediyor.