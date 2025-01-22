Mavi Marmara Derneği tarafından gönderilen yeni yardım konvoyu Ürdün’den Gazze'ye yola çıkıyor

Mavi Marmara Derneği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’de yaşanan insani krizden en çok siviller etkileniyor. Bizler de bu krizden etkilenen sivil halka yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Daha önce Ürdün'deki depomuzdan Gazze'ye 70 tonluk gıda yardımı ulaştırmıştık. Şimdi ise bu insani çabayı genişleterek, toplamda 3600 gıda kolisi, 120 çadır ve 2200 battaniyeyi içeren bir yardım konvoyunu Gazze'ye göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu yardım, bölgede yaşanan ağır insani koşulların hafifletilmesine katkı sağlamak amacıyla titizlikle hazırlandı. Gazze'de yaşayan binlerce insan, uzun süredir süren çatışmalar, abluka ve ekonomik zorluklar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşıyor. Özellikle kış mevsiminin başlamasıyla birlikte barınma, ısınma ve gıda gibi hayati ihtiyaçlar daha da kritik hale geldi.

Gönderilen yardımlar, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları hafifletmek için özenle planlandı ve hazırlandı:

3600 Gıda Kolisi: Her biri temel gıda malzemelerini içeren bu koliler, ailelerin haftalarca sürebilecek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendi.

120 Çadır: Özellikle evlerini kaybeden veya barınma sorunu yaşayan aileler için geçici çözüm sunmayı hedefleyen çadırlar, soğuk kış günlerinde sıcak bir sığınak sağlayacak.

2200 Battaniye: Kış mevsiminde en temel ihtiyaçlardan biri olan battaniyeler, çocuklardan yaşlılara kadar tüm bireylerin ısınma ihtiyacını karşılamak üzere gönderiliyor.

Bu yardım operasyonu, bölgesel işbirliği ve Ürdün devletinin resmi kurumlarıyla yapılan görüşmeler ve işbirlikleri sonucunda titizlikle hazırlandı. Bölge şartlarına binaen Ürdün’den temin edilen malzemeler, Gazze’de dağıtılmak üzere yola çıktı.