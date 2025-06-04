Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail okul bahçesindeki çadıra İHA'yla vurdu: 18 kişi katledildi

İsrail okul bahçesindeki çadıra İHA'yla vurdu: 18 kişi katledildi

11:144/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Han Yunus
Han Yunus

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir okulun bahçesindeki çadıra düzenlediği saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı, Han Yunus'un güneyindeki Hannavi Okulu'nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgedeki sağlık kaynakları, saldırı sonrası çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail tanklarının Han Yunus'un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde sivillere ait evlere ateş açtığı, Gazze kentinin kuzeydoğu bölgelerinin de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.



#Gazze
#İsrail
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelece, temmuz ayında görüşülür mü?