Gazze'nin sesi olmuştu: Ünlü rapçi Macklemore'un evi soyuldu

Yerel medyada çıkan haberlerde, Gazze'ye verdiği destekle son zamanlarda adından söz ettiren Macklemore'un Seattle'daki evinde gerçekleşen soygun esnasında rapçinin çocuklarının ve bir bakıcının evde olduğu bilgilerine yer verildi.

Evde çocuklarla ilgilenen kadın bakıcı, Macklemore'un çocuklarının uyuduğu sırada iki adamın evin verandasından içeri girdiğini ve içlerinden birinin kendisine sprey sıktığını belirtti.

Binlerce dolarlık eşyayı çaldılar

Seattle Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada iki hırsızdan birinin, bakıcı kadını etkisiz hale getirdiğini ve diğer hırsızın da "binlerce dolar değerindeki eşyayı" çaldığı aktarıldı.

Bakıcı kadının kurtulup polisi araması üzerine hırsızların kaçtığı, rapçi Macklemore'un çocuklarının ise olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Filistin'e desteğini bir çok kez yinelemişti

Müzik kariyerine 2000'li yıllarda başlayan Macklemore, ilk defa 7 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren bir mesaj paylaşmıştı.

Macklemore, 2 Haziran 2024'te Almanya'da verdiği konserde de Filistin'e desteğini yinelemişti.

ABD'li rap sanatçısı, 20 Eylül 2024'te Gazze'ye destek için birçok Filistinli sanatçıyla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"yi piyasaya sürmüş ve şarkıdan elde edilen gelirlerin hepsini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yollayacağını açıklamıştı.







