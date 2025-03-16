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Gece kulübünde facia: En az 50 kişi hayatını kaybetti

Gece kulübünde facia: En az 50 kişi hayatını kaybetti

10:2916/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Devlet ajansı MIA'nın verdiği bilgilere göre, binden fazla kişinin konser için toplandığı Kuzey Makedonya'daki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

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Gece kulübünde facia: En az 50 kişi hayatını kaybetti
Dünya
16 Mart, Pazar

İçişleri Bakanlığı'na atıfta bulunan MIA, başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Kocani kasabasında yer alan gece kulübündeki konsere yaklaşık 1.500 kişinin konsere katıldığını ve nedeni henüz bilinmeyen yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yangın kısa sürede mekanın tavanına ve çatışına sıçradı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve mekanın tavanına ve çatışına sıçradı. can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.



#Makedonya
#gece kulübü
#facia

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