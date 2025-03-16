Gece kulübünde facia: En az 50 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı'na atıfta bulunan MIA, başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Kocani kasabasında yer alan gece kulübündeki konsere yaklaşık 1.500 kişinin konsere katıldığını ve nedeni henüz bilinmeyen yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yangın kısa sürede mekanın tavanına ve çatışına sıçradı
Yerel medyada yer alan haberlere göre, çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve mekanın tavanına ve çatışına sıçradı. can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.