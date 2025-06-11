Gökyüzünden köpek balığı düştü: Buna inanamadık

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bir golf sahasına gökyüzünden çekiç başlı köpek balığı düştü. 18 Mayıs'ta okyanus kıyısındaki bir sahada yaşanan olay golfçüleri şaşkınlığa uğrattı.





Genellikle hortumlar veya benzer hava olayları deniz canlılarını savurarak karaya düşürebiliyor. Ancak görgü tanıkları bu kez köpek balığını sürükleyen faktörün hava olayı değil, bir kartal olduğunu söylüyor.





Buna göre Pandion haliaetus türü bir balık kartalı, öğle yemeği olan bu köpek balığını golf sahasının üzerinde uçarken düşürmüştü.

KUSURSUZ SU AVCILARI

Golf oynarken köpek balığının düşüşüne tanık olan Jonathan Marlowe, "Bir balık kartalının bir şey taşıdığını görmek alışılmadık değil, ancak yine de bunu görmek gerçekten harikaydı" dedi.





"Geniş, çekiç biçimli kafasını görmeden önce bunun rastgele bir balık olduğunu düşündüm."





Balık kartalları, kusursuz su avcıları olarak biliniyor. Pençeleri kaygan avları yakalamak üzere gelişmiş olan bu avcılar, genellikle 30 santimetreden daha kısa balıklarla besleniyor. Golf sahasındaki çekiç başlı ise yırtıcı kuşun taşıyamayacağı kadar büyük görünüyor.





İKİ KARGADAN KAÇIYORDU

Marlowe, iki karganın balık kartalını bir ağaca doğru kovaladığını ve çekiç başlı köpek balığının bu sırada yere düştüğünü söyledi.





Livescience'a göre kargalar ve diğer küçük kuşlar, üreme mevsiminde avcıları uzaklaştırmak için bir araya gelerek yırtıcılara baskı uygulayabiliyor.





"Buna inanamadık ve kendimize 'Bu gerçekten oldu mu?' diye sorduk" diyen Marlowe, köpek balığını kuşun geri dönüp alması için yerde bıraktıklarını aktardı.





10 TÜRÜ MEVCUT

Dünya çapında bilinen 10 çekiç başlı köpek balığı türü mevcut ve bunlardan birkaçı ABD'nin güney kıyıları boyunca, Atlas Okyanusu'nda yaşıyor. Güney Karolina Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın 2013-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği bir araştırmada, bölgenin kıyı sularında üç tür çekiç başlı balık tespit edilmişti: Başlıklı çekiç başlı köpek balığı (Sphyrna tiburo), taraklı çekiç başlı köpek balığı (Sphyrna lewini) ve büyük çekiç başlı köpek balığı (Sphyrna mokarran).





2013'te ise aynı bölgede yeni ve nadir bir tür keşfedilmişti. Buna Karolina çekiç başlı köpek balığı (Sphyrna gilbert) adı verilmişti. Bunlar, taraklı çekiç başlılara çok benziyor ancak genetik açıdan farklılar. Golf sahasında bulunanın bu türlerden hangisi olduğu ise bilinmiyor.



