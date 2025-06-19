Hamaney resti çekti: Saldırıdan pişman olacaksınız

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıların sona ermesi için İran’dan teslim olmasını istemesine cevap verdi. Hamaney, dün başkent Tahran’da gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında, İran silahlı kuvvetlerinin, halkının ve liderlerinin desteğiyle başkent Tahran’ı ve tüm ülkeyi koruyabileceğini söyledi. İran’ın hiçbir şekilde kendisine savaşın ya da barışın dayatılmasına boyun eğmeyeceğine vurgu yapan Hamaney, Trump’ın teslim olun sözlerine cevaben, “Bizden teslim olmamızı bekleyen şunu iyi bilmelidir: İran asla teslim olmaz. İran tarihini bilenler, İranlıların tehdit diline iyi bir şekilde karşılık vermediğini bilir” diye konuştu. Hamaney, İsrail’in saldırılarıyla çok büyük bir hata işlediğini ve yaptıklarının bedelini ödeyeceğini ifade ederek, “Siyonist rejimi affetmeyeceğiz. Şehitlerimizi unutmayacağız. Bu savaşı İran kazanacaktır. Zaten ABD’nin desteği olmadan zayıf olan Siyonist rejim, kuvvetlerimizin hücumlarıyla iyice zayıflamıştır” cümlelerini sarf etti.