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Hamaney resti çekti: Saldırıdan pişman olacaksınız

Hamaney resti çekti: Saldırıdan pişman olacaksınız

04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hamaney, Trump'ın üstü kapalı suikast tehdidi sonrası ilk kez halka sesleniş konuşması yaptı.
Hamaney, Trump'ın üstü kapalı suikast tehdidi sonrası ilk kez halka sesleniş konuşması yaptı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın koşulsuz teslim olmasını isteyen Trump’a cevap verdi. “İran asla teslim olmaz” diyen Hamaney, İsrail’in bu saldırılarla çok büyük bir hata işlediğini ve yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıların sona ermesi için İran’dan teslim olmasını istemesine cevap verdi. Hamaney, dün başkent Tahran’da gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında, İran silahlı kuvvetlerinin, halkının ve liderlerinin desteğiyle başkent Tahran’ı ve tüm ülkeyi koruyabileceğini söyledi. İran’ın hiçbir şekilde kendisine savaşın ya da barışın dayatılmasına boyun eğmeyeceğine vurgu yapan Hamaney, Trump’ın teslim olun sözlerine cevaben, “Bizden teslim olmamızı bekleyen şunu iyi bilmelidir: İran asla teslim olmaz. İran tarihini bilenler, İranlıların tehdit diline iyi bir şekilde karşılık vermediğini bilir” diye konuştu. Hamaney, İsrail’in saldırılarıyla çok büyük bir hata işlediğini ve yaptıklarının bedelini ödeyeceğini ifade ederek, “Siyonist rejimi affetmeyeceğiz. Şehitlerimizi unutmayacağız. Bu savaşı İran kazanacaktır. Zaten ABD’nin desteği olmadan zayıf olan Siyonist rejim, kuvvetlerimizin hücumlarıyla iyice zayıflamıştır” cümlelerini sarf etti.


ABD’YE UYARI: TELAFİSİ OLMAZ

İsrailli üst düzey yetkililer, ABD’nin kısa süre içinde İran’a yönelik saldırılara katılacağını sıkça dillendirmeye başlarken, ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün doğrudan Hamaney’i tehdit etmişti. Trump, “Hamaney’in nerede saklandığını biliyoruz ancak onu şu an öldürmeyeceğiz” demişti. Halka sesleniş konuşmasında Trump’ın tehditlerine ve ABD’nin savaşa dahil olma ihtimaline de değinen Hamaney, İran halkının kendisine dayatılan savaşa karşı dimdik ayakta olduğunu belirterek, “Şunu iyi bilmeliler ki bizler asla teslim olmayacağız. ABD’nin savaşa katılma kararı alması, telafisi mümkün olmayacak ciddi sonuçlara sebep olacaktır” şeklinde konuştu.


#İran
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