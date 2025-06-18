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Çarpıcı iddia: Hamaney yetkilerini Devrim Muhafızları'na devretti

Çarpıcı iddia: Hamaney yetkilerini Devrim Muhafızları'na devretti

11:0418/06/2025, Çarşamba
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Ali Hamaney
Ali Hamaney

Terör devleti İsrail ile İran arasındaki karşılıklı misilleme sürerken Trump'ın öldürmekle tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ilgili ciddi bir iddia gündeme geldi.

Terör devleti
İsrail
ile İran arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor.

13 Haziran'da İsrail'in başlattığı saldırılara karşın İran, Tel Aviv'e füzeler gönderiyor. Karşılıklı saldırılar sürerken, bölgede tansiyon yüksek seyrediyor.


İran, İsrail'in önceki saldırılarına misilleme olarak kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füze sistemleriyle karşılık veriyor.


Şu dakikalarda bölgede sessizlik kendisini gösterirken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ilgili sözleri gündem oldu.


Trump tehdit etti


Trump yine Ali Hamaney'i tehdit etti ve "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz." dedi.


Bu sözlerin ardından Hamaney'in yetkileri konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.


Hamaney yetkilerini devretti


Hamaney'in yetkilerini devrettiği öğrenildi.


İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in, yetkilerinin önemli bir kısmını Devrim Muhafızları Yüksek Konseyi'ne devrettiği gündeme geldi.


Bu adım, Hamaney ve ailesinin sığınaklara alınmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.


Tahran'dan ayrılmadı


İran İnternational'a göre, İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarının başlamasının hemen ardından Ali Hamaney’in, başkent Tahran’ın kuzeydoğusunda yer alan Lavizan’daki bir yer altı sığınağına götürüldü.


İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma


İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.


İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.


Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.


#İsrail
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