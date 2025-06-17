Erdoğan'dan İran-İsrail diplomasisi: El Nayhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , terör devleti İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisini sürdürüyor.





Erdoğan, bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.





Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.





"İsrail bütün bölgenin güvenliğini riske atıyor"





Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.





Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.





Yoğun diplomasi





Çatışmaların başlamasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon diplomasisini sürdürdü.





Erdoğan, geçtiğimiz gün Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Erdoğan, 14 Haziran'da görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile 15 Haziran'da tekrar telefonda görüştü.











