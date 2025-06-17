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Erdoğan'dan İran-İsrail diplomasisi: El Nayhan ile görüştü

Erdoğan'dan İran-İsrail diplomasisi: El Nayhan ile görüştü

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:4517/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, terör devleti İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisini sürdürüyor.

Erdoğan, bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh
Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
ile telefonda görüştü.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.


"İsrail bütün bölgenin güvenliğini riske atıyor"


Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.


Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.


Yoğun diplomasi


Çatışmaların başlamasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon diplomasisini sürdürdü.


Erdoğan, geçtiğimiz gün Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Erdoğan, 14 Haziran'da görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile 15 Haziran'da tekrar telefonda görüştü.




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