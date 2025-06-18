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İran lideri Hamaney, ABD'nin müdahalesinin Washington için telafisi olmayan hasara yol açacağını söyledi

İran lideri Hamaney, ABD'nin müdahalesinin Washington için telafisi olmayan hasara yol açacağını söyledi

14:4818/06/2025, Çarşamba
AA
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İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.
İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.

Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan mesajında, İsrail'in “aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına” övgüde bulundu.


İran'ın, “dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını” dile getiren Hamaney, “Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.


Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."




#İran
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#Ali Hamaney
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