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Harcamaların kısıldığı NASA'da deprem: 2 binden fazla üst düzey yetkili görevden ayrılacak

Harcamaların kısıldığı NASA'da deprem: 2 binden fazla üst düzey yetkili görevden ayrılacak

09:2314/07/2025, Pazartesi
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ABD hükümetinin harcamaları kısma planları kapsamında, 2 bin 145 üst düzey çalışanın NASA'dan ayrılacağı öğrenildi.

Politico’nun haberine göre, ABD hükümetinin harcamaları kısma planları kapsamında NASA’dan 2 bin 145 üst düzey çalışan ayrılacak. G-13, G-14 ve G-15 statüsündeki bu çalışanlar genelde uzman veya yönetici pozisyonlarında, altı haneli maaşlarla görev yapıyor.


Toplamda yaklaşık 2 bin 700 sivil personel bu yılın başında Trump yönetiminin sunduğu iki ayrı gönüllü ayrılma teklifini kabul etti. Bu çalışanların yüzde 67’sinden fazlası insanlı uzay uçuşu, bilim ve temel görev destek birimlerinde yer alıyor.


AJANS TARİHİNDE ÖNERİLEN EN BÜYÜK BÜTÇE KESİNTİSİ

Beyaz Saray’ın 2026 bütçe planına göre NASA’nın mevcut bütçesinin dörtte biri de kesilecek. Bu, ajans tarihinde önerilen en büyük bütçe kesintisi olarak dikkat çekiyor.


Bir zamanlar ABD’nin en popüler devlet kurumlarından biri olan NASA, Ulusal Park Hizmetleri ve ABD Posta Servisi’nin ardından üçüncü sırada yer alıyordu. Bu nedenle hem vergi mükellefleri hem de bilim dünyası bu kararlara büyük tepki gösteriyor.


"KÜRESEL ÖLÇEKTE FELAKET"

Teorik fizikçi Chanda Prescod-Weinstein, durumu “Sadece Amerika için değil, küresel ölçekte felaket” diyerek yorumladı. Astrofizikçi Robert Rutledge ise sadece Maryland’deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden 607 çalışanın ayrılacağını ve bunun NASA’nın astrofizik alanındaki küresel liderliğini tehdit ettiğini belirtti.


En fazla etkilenen diğer merkezler arasında Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi (311 kişi), Teksas’taki Johnson Uzay Merkezi (366 kişi) ve Virginia’daki Langley Araştırma Merkezi (281 kişi) yer alıyor.


Trump yönetimi, Ulusal Hava Durumu Servisi ve Okyanus ve Atmosfer İdaresi gibi kurumları da özelleştirmeyi planlıyor. Bu gelişmelerin yanında, hükümet SpaceX’e de milyar dolarlık yeni projeler veriyor.


SPACEX HALA "VAZGEÇİLMEZ" KONUMDA

Her ne kadar Trump ile Elon Musk arasındaki gerilim SpaceX’in devletle olan bağlarını zora sokar gibi görünse de uzmanlara göre şirket artık “vazgeçilmez” konumda.

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