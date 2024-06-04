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Dünya

Hindistan'da savaş uçağı düştü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Su-30 MKI savaş uçağı düştü, fırlatma koltuğu sistemini kullanan 2 pilot kurtuldu.

17:13 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 17:14 - 4/06/2024 Salı
AA
Su-30 MKI
Su-30 MKI

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Nashik şehrinde Su-30 MKI savaş uçağı, test uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

Fırlatma koltuğu sistemini kullanan 2 pilot kurtuldu.


Hindistan'ın Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şirketi, X'ten yaptığı açıklamada, pilotların teknik arıza bildirimi yaptığını ve uçağın düşme sebebinin, yapılacak soruşturma sonrasında netleşeceğini belirtti.


Hindistan Hava Kuvvetlerinden kaynaklar, söz konusu savaş uçağının test ve gözden geçirme amacıyla HAL'e gönderildiğini kaydetti.


Su-30 MKI savaş uçağı Rusya'nın verdiği lisans ile Hindistan'da HAL tarafından üretiliyor.



#Hindistan
#Maharaştra
#savaş uçağı
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