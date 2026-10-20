Karadeniz üzerinde ABD devriyesi: Bilgiler NATO'ya aktarıldı

Fransa’da kaos büyüdü: Her yer yağmalandı bir dükkânın önünden bile geçmediler

Fransa’da protestolar sırasında yaşanan yağma ve tahribat görüntüleri gündem olurken, bir kitapçının sergilediği tavır dikkat çekti. Çevredeki kargaşaya rağmen iş yerini açık tutan esnafın kapısına “Hoş geldiniz, açığız” yazılı tabela asması ve kahvesini içerek sakinliğini koruması sosyal medyada konuşuldu.