Karadeniz üzerinde ABD devriyesi: Bilgiler NATO'ya aktarıldı
18:34, 20/10/2026, Salı
AA
Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan Posedon deniz devriye uçağı.
Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ABD'ye ait Boeing P-8A Poseidon deniz devriye ve keşif uçağının Karadeniz semalarında uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Stoyanov, görev sırasında elde edilen verilerin NATO ile paylaşıldığını belirtti.
Stoyanov, basına yaptığı açıklamada, devriye uçuşunun Karadeniz bölgesindeki güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle teyakkuz önlemlerinin artırılması kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.
"İhtiyaç duyuldukça görev yapacak"
Uçağın hedefleri vurma kabiliyetinin bulunmadığını ve ihtiyaç duyulduğu sürece görev yapacağını ifade eden Stoyanov, uçağın bölgede görevlendirilmesinin Bulgaristan ve NATO'nun ortak kararı doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti.
Bilgiler NATO'ya aktarıldı
Stoyanov, uçaktan elde edilen bilgilerin NATO'ya aktarıldığını vurguladı.
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Başlıklar :KaradenizBulgaristanABDNATO