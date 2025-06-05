Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Hollanda'da Rotterdam Erasmus Üniversitesi 3 İsrailli üniversiteyle işbirliğini dondurdu

Hollanda'da Rotterdam Erasmus Üniversitesi 3 İsrailli üniversiteyle işbirliğini dondurdu

16:445/06/2025, الخميس
AA
Sonraki haber
Hollanda'nın Rotterdam Erasmus Üniversitesi, İsrail'deki 3 üniversiteyle değişim programlarının askıya alındığı bildirdi.
Hollanda'nın Rotterdam Erasmus Üniversitesi, İsrail'deki 3 üniversiteyle değişim programlarının askıya alındığı bildirdi.

Hollanda'nın Rotterdam Erasmus Üniversitesi (EUR), İsrail'deki 3 üniversiteyle kurumsal işbirliğini dondurduğunu açıkladı.Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, İsrailli Bar-Ilan, Kudüs İbrani ve Hayfa üniversiteleri ile değişim programlarının askıya alındığı ve yeni araştırma işbirliklerinin başlatılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, Erasmus Üniversitesindeki fakültelerin, bu İsrailli üniversitelerle doğrudan işbirliği yapılmaması koşuluyla Horizon programları gibi uluslararası işbirlikleri veya konsorsiyumlara katılabileceği bilgisi yer aldı.

Kararın, üniversite bünyesinde kurulan Hassas İşbirlikleri Danışma Komitesinin (ACGS) geçen haftaki tavsiyesinin ardından alındığı kaydedilen açıklamada, EUR Yönetim Kurulu Başkanı Annelien Bredenoord'in "Komitenin araştırmasına dayanarak insan hakları ihlallerine dolaylı katılım riskini çok yüksek buluyoruz. İşbirliğinin EUR'u insan hakları ihlallerine dolaylı olarak dahil etmeyeceğine dair güvenimiz olmadığı sürece kurumsal işbirlikleri ve mevcut değişim programları donmuş kalacak ve yeni işbirlikleri başlatılmayacak." ifadelerine yer verildi.


İsrailli üniversitelerin, İsrail ordusunun insan hakları ihlallerine katkıda bulunması tehlikesi

Kararın İsrailli üniversitelerin, İsrail ordusunun insan hakları ihlallerine katkıda bulunması tehlikesi gerekçesiyle alındığı belirtilen açıklamada, Komitenin araştırmasına göre Bar-Ilan'ın insan hakları ihlallerine karıştığına dair önemli risklerin bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Hayfa Üniversitesinin özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında araştırma faaliyetleri ve İsrail ordusuyla işbirliği konularında insan hakları ihlallerine karışma riskine işaret edilerek, Rotterdam Erasmus Üniversitesi Yönetim Kurulunun, iki hafta içinde her iki üniversitenin yönetimiyle iletişime geçeceği bildirildi.



#​​​​​​​Erasmus Üniversitesi
#Akademik boykot
#Bar-Ilan
#Haifa Üniversitesi
#israil
#Kudüs İbrani Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?