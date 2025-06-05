Hollanda'da Rotterdam Erasmus Üniversitesi 3 İsrailli üniversiteyle işbirliğini dondurdu

Açıklamada, Erasmus Üniversitesindeki fakültelerin, bu İsrailli üniversitelerle doğrudan işbirliği yapılmaması koşuluyla Horizon programları gibi uluslararası işbirlikleri veya konsorsiyumlara katılabileceği bilgisi yer aldı.

Kararın, üniversite bünyesinde kurulan Hassas İşbirlikleri Danışma Komitesinin (ACGS) geçen haftaki tavsiyesinin ardından alındığı kaydedilen açıklamada, EUR Yönetim Kurulu Başkanı Annelien Bredenoord'in "Komitenin araştırmasına dayanarak insan hakları ihlallerine dolaylı katılım riskini çok yüksek buluyoruz. İşbirliğinin EUR'u insan hakları ihlallerine dolaylı olarak dahil etmeyeceğine dair güvenimiz olmadığı sürece kurumsal işbirlikleri ve mevcut değişim programları donmuş kalacak ve yeni işbirlikleri başlatılmayacak." ifadelerine yer verildi.





İsrailli üniversitelerin, İsrail ordusunun insan hakları ihlallerine katkıda bulunması tehlikesi

Kararın İsrailli üniversitelerin, İsrail ordusunun insan hakları ihlallerine katkıda bulunması tehlikesi gerekçesiyle alındığı belirtilen açıklamada, Komitenin araştırmasına göre Bar-Ilan'ın insan hakları ihlallerine karıştığına dair önemli risklerin bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Hayfa Üniversitesinin özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında araştırma faaliyetleri ve İsrail ordusuyla işbirliği konularında insan hakları ihlallerine karışma riskine işaret edilerek, Rotterdam Erasmus Üniversitesi Yönetim Kurulunun, iki hafta içinde her iki üniversitenin yönetimiyle iletişime geçeceği bildirildi.







