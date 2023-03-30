İngiltere Kralı Charles Almanları gazladı: Cesurca

İngiltere Kralı 3. Charles, 3 günlük ziyareti kapsamında Almanya'ya gitti. Charles, ziyaretinin ikinci gününde Federal Meclis'te (Bundestag) konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Kral Charles, savaşın birçok insana acılar yaşattığını belirtti.

"Avrupa'nın güvenliği tehdit altında"

Kral Charles, savaşta özgürlüğün ve insan onurunun ayaklar altına alındığını ifade ederek "Demokratik değerlerimiz gibi Avrupa'nın güvenliği de tehdit altındadır." ifadesini kullandı.

Ancak dünyanın savaşa seyirci kalmadığını aktaran İngiltere Kralı, "Ukrayna'nın, barışın ve özgürlüğün savunmasında gösterilen birliktelikten cesaret alabiliriz." şeklinde konuştu.

"Askeri destek sağlama kararı cesurca"

Kral 3. Charles, Avrupa'da Ukrayna'ya en fazla destek veren ülkeler arasında yer alan İngiltere ve Almanya'nın öncü rol üstlendiklerini aktardı.

İki ülkenin kararlı hareket ettiğini vurgulayan Kral Charles, şöyle dedi:

Almanya'nın Ukrayna'ya böylesi geniş çaplı askeri destek sağlama kararı cesurca, önemli ve memnuniyet vericidir.

"Burada konuşma yapmam çok anlamlı"

İngiltere ve Almanya'nın dostluğuna da değinen Kral 3. Charles, Federal Meclis'te bulunmaktan dolayı büyük onur duyduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Kral olarak ilk yurt dışı seyahatimde Almanya'ya davet edilmemiz, özellikle de ülkelerimiz arasındaki dostluğa bağlılığımızı yenilemek üzere burada konuşma yapmam eşim ve benim için çok anlamlı.

"Hep birlikte uyanık olmalıyız"

Konuşmasını İngilizce ve Almanca yapan Kral 3. Charles, iki ülkenin dostluğunun merhum annesi Kraliçe 2. Elizabeth için çok şey ifade ettiğini anlattı.

Kral 3. Charles, İngiliz-Alman dostluğunun ortak deneyiminin neredeyse 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek bu dostluğun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

İki ülkenin birçok ortak yönleri bulunduğunu anlatan İngiltere Kralı, "Değerlerimize yönelik tehdide karşı hep birlikte uyanık olmalıyız." ifadesini kullandı.

"İngiltere ve Almanya yakın müttefikler ve güvenilir ortaklardır"

Karl 3. Charles'tan önce konuşma yapan Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas da iki ülkenin dostluğuna işaret ederek "İngiltere ve Almanya yakın müttefikler ve güvenilir ortaklardır ve öyle kalacaklardır." dedi.

Federal Meclis'te milletvekillerinin yanı sıra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, bakanlar ve anayasal kurumların başkanları yer alırken eski Almanya cumhurbaşkanları Christian Wulff ve Joachim Gauck, Kral Charles'in konuşmasını dinleyici tribününden izledi.

Kral 3. Charles daha sonra Berlin'de Ukraynalı mültecilerin kaldığı bir yurdu ziyaret etti.

Kral Charles'ın Almanya temasları

Bugün ayrıca Brandenburg eyaletinde "Brodowin" adlı ekolojik köyünde incelemelerde bulunacak olan İngiltere Kralı, yarın da Hamburg kentine geçerek, buradaki bir ilkokula ziyaret gerçekleştirecek.