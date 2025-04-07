İngiltere sokaklarını sıçanlar bastı: Kedilerden daha büyükler

İngiltere'nin ikinci büyük kenti Birmingham'ın çöp toplayıcıları, ücretlerini alamadıkları için grevde. Bu nedenle şehrin 1,2 milyon sakininden bazılarının çöpleri haftalardır toplanmadı.





CNN International'ın bildirdiğine göre çöp torbası yığınlarının birkaç metre yüksekliğe ulaştığı ve bazı mahallelerde sıçanların yuvalandığı belirtiliyor.

'Burası Britanya, burası 2025'

Haşere kontrolörü Will Teams, CNN'e yaptığı açıklamada, iş yükünü kaldıramadığını ve bazı işleri rakiplerine devrettiğini söyledi. Teams, çöp işçilerinin grevleri başladığından beri evlerinde fare bulan insanlardan gelen telefonların sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını dile getirdi.

Bir mahalle sakini de şunları söyledi:

“Her yerde çöp var, her yerde fareler var, kedilerden daha büyükler. Burası Britanya. Burası 2025. Neler oluyor?"

"İŞÇİLERİN ÜCRET ARTIŞI ENGELLENDİ"

Yaklaşık 400 çöp toplayıcısı, şehir yönetiminin kendi aralarındaki belirli bir rolü ortadan kaldırma kararı üzerine grev yapıyor.



