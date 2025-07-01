Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İngiltere'de en sıcak haziran ayı kayıtlara geçti

İngiltere'de en sıcak haziran ayı kayıtlara geçti

17:321/07/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İngiltere
İngiltere

İngiltere'de en sıcak haziran ayı yaşanırken, Birleşik Krallık genelinde 1884'te başlayan ölçümlerden bu yana en sıcak ikinci haziran ayı olarak kaydedildi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), haziran ayındaki sıcaklıklara ilişkin öncü verileri açıkladı.


Buna göre, haziran boyunca iki ayrı sıcak hava dalgası ve yüksek sıcaklıklar etkili oldu.


Günlük ortalama en yüksek sıcaklıklar, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.


  • Birleşik Krallık genelinde haziranda ölçülen 15,2 derecelik ortalama sıcaklık, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci haziran ayı sıcaklığı oldu.

İngiltere'de ise ortalama sıcaklık 16,9 dereceyle kayıtlardaki en yüksek seviyeyi gördü. Galler de 1884'ten bu yana ölçülen en sıcak üçüncü haziran ayını geçirdi.

Met Office İklim Bilimcisi Amy Doherty, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bu tür aşırı sıcaklık olaylarının oluşma sıklığı ve şiddetinin, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmayla arttığını söyledi.




#İngiltere
#met office
#sıcaklık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz