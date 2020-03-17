İngiltere'de felaket senaryosu

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkililere sunduğu rapora göre, salgının 2021’e kadar sürmesi ve 7,9 milyon İngiliz’in hastanelik olması bekleniyor.

İngiliz Guardian gazetesinin ulaştığı rapor oldukça korkutucu rakamlara ev sahipliği yapıyor. Söz konusu rapor salgının biteceği tarih ile ilgili tahmini tarihe de ev sahipliği yapıyor. Rapora göre, İngiliz yetkililer salgının etkilerinin en az 12 ay daha görüleceği görüşünde. Başka bir deyişle salgının 2021’in bahar aylarına kadar sürmesi bekleniyor.

YÜZDE 80’İNE BULAŞACAK

Aynı raporda, nüfusun yüzde 80’inin bu süreçte enfekte olabileceği ve ülkede yaşayan her 100 kişiden 15’inin bu süreçte hastanede bakıma ihtiyaç duyabileceği bilgisine yer veriliyor. Başka bir deyişle rapora göre, bu 12 aylık süreçte yaklaşık 8 milyon kişinin hastanelerde tedavi altına alınması gerekecek.

SAĞLIK ALTYAPISI ÇÖKEBİLİR

En kötü senaryon olarak adlandırılan bu durumun gerçekleşmesi durumunda ülkenin sağlık altyapısının yetersiz kalabileceği belirtiliyor. Salgından etkilenen ülkeler sıralamasında üst sıralarda yer alan İngiltere’de COVID-19’a bağlı ölü sayısı bir günde 14 artarak 35’e ulaştı.

FOTOĞRAF 8 Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyanın korkutucu bekleyişi sürüyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı. Büyükelçilik, 15 dakikada sonuç veren bir test üretildiğini duyurdu. Bu kit sayesinde virüs bulaşmış kişiler daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere hemen müdahale edilebilecek. İlk aşamada parmak ucundan alınan kan, test kitine aktarılıyor. Test kitine koyulan kan ile birlikte 15 dakika içerisinde kanda koronavirüsün olup olmadığı anlaşılıyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinde salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 3 bin 193 olduğunu bildirirken tespit edilen vaka sayısı 80 bin 824'e yükseldiğini belirtti. Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı. Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı. BiP'te paylaş

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SAĞLIK ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA

Belgede, polis, itfaiye, sağlık hizmetleri, ulaşım gibi kritik birimlerde çalışanların virüsten ne oranda etkileneceğine dair tahminler de yer alıyor. Belgeye göre sağlık çalışanlarının 1 milyonu ve sosyal hizmetlerde görev alan 1,5 milyon kişi de, toplamda bir aylık süreyle virüs sebebiyle çalışamayabilir. Son birkaç gün içinde PHE’nin “acil durum hazırlığı” birimi tarafından hazırlanan ve koronavirüs salgınıyla mücadele biriminin başındaki en üst düzey yetkili olan Doktor Susan Hopkins tarafından imzalanan belge, İngiltere’deki hastanelerin başhekimleriyle paylaşıldı.

HASTANELERE GELMEYİN!

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olanlara sağlık hizmetine başvurmadan eve kapanma tavsiyesinde bulundu. NHS internet sitesindeki Kovid-19 rehberinde, yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olanlardan 7 gün boyunca kendilerini eve kapatmaları istendi. Bu belirtileri bulunanların doktora veya hastaneye başvurmaması istenen rehberde, İngilizlere sadece durumlarının ağırlaşması veya 7 günde iyileşmemesi halinde telefonda acil sağlık tavsiyesi verilen “111” numarasını aramaları salık verildi. İngiltere’de hükumetin de 70 yaşın üzerindeki vatandaşlara kendilerini 4 aya kadar eve kapanmalarını tavsiyeye hazırlandığı belirtiliyor.

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500 bin kişi ölecek!

Üst düzey bir NHS çalışanı, halkın yüzde 80’ine koronavirüs bulaşması halinde ölü sayısının 500 binin üzerine çıkabileceğini söylüyor. Şu an koronavirüsün yol açtığı ölüm oranı, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yüzde 3,4. Bu oran İngiltere’de yüzde 1’de kalsa bile bu, nüfusun yüzde 80’ine virüsün bulaşması durumunda 531 bin kişinin öleceği anlamına geliyor. Eğer ölümler, hükümete danışmanlık yapan Prof. Whitty’nin tahmini olan yüzde 0,6 oranında kalırsa, 318,660 kişi hayatını kaybedebilir. Whitty’ye göre İngiltere’de koronavirüs vakaları 10 ile 14 hafta arasında, yani Mayıs sonu- Haziran ortasında en üst noktasına ulaşacak. Sonraki 10 haftada ölüm oranlarının sıfıra yakına düşmesi bekleniyor. Ancak virusün sonbahar ve kış aylarında yeniden çok yüksek rakamlara çıkma ihtimalinden de korkuluyor.

Kraliçe saraya döndü

Kraliçe Elizabeth

Korona nedeniyle kaçtı sanılan Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı’na döndü. Önceki gün İngiliz basınında Kraliçe II. Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nı terk ettiği ve programını iptal ettiği haberleri yer almıştı. Kraliçe’nin bugün Buckingham Sarayı’na döndüğü açıklandı. 93 yaşındaki Kraliçe’nin 98 yaşındaki eşi Prens Philip ile birlikte Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındığı ileri sürülmüştü.

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