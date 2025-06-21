İngiltere'den skandal karar: Güney Afrika muhalefet liderine 'Filistin' vetosu

İngiltere, Güney Afrika muhalefet partisinin lideri Julius Malema'nın vize başvurusunu, "Hamas'a destek verdiği" gerekçesiyle reddetti. EFF'den yapılan açıklamada, vize başvurusunun reddedilmesi kararının korkakça bir tutum olduğu belirtildi.
Terör devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikası nedeniyle bazı ülkeler, İsrail'e yönelik çeşitli yaptırımlarda bulunuyor.
İngiltere de dönem dönem İsrail'e yönelik bazı yaptırımlar uygulasa da askeri yardımını durdurmadı.
İsrail'e askeri yardımları sürdüren İngiltere, uluslararası alanda da ilginç bir adım attı.
Hamas'a destek gerekçesiyle vize başvurusu reddedildi
Güney Afrika ulusal basınında yer alan haberlere göre İngiltere İçişleri Bakanlığı, Hamas'ın yanı sıra "beyaz Güney Afrikalılara yönelik ırkçı söylemleri" nedeniyle Malema'nın "kamu yararına aykırı kişi" olduğunu iddia etti.
"Filistin halkına destek olmayı sürdürüceğiz"
Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'ndan yapılan açıklamada, "İngiltere ve tüm müttefikleri vizelerini kendilerine saklayabilir, biz de Afrika'daki varlığımızı sürdüreceğiz ve dünya mazlumlarına, özellikle de Filistin halkına destek olma taahhüdümüzü sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Trump 'soykırım' demişti
Güney Afrika'nın ikinci büyük muhalefet partisi EFF'in lideri Malema'nın beyazlara yönelik ifadeleri, daha önce ABD Başkanı Trump'ın "Güney Afrika'da beyaz çiftçilere soykırım" iddialarına temel olmuştu.