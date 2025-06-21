İngiltere'den skandal karar: Güney Afrika muhalefet liderine 'Filistin' vetosu

İngiltere de dönem dönem İsrail'e yönelik bazı yaptırımlar uygulasa da askeri yardımını durdurmadı.

Güney Afrika ulusal basınında yer alan haberlere göre İngiltere İçişleri Bakanlığı, Hamas'ın yanı sıra "beyaz Güney Afrikalılara yönelik ırkçı söylemleri" nedeniyle Malema'nın "kamu yararına aykırı kişi" olduğunu iddia etti.

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'ndan yapılan açıklamada, "İngiltere ve tüm müttefikleri vizelerini kendilerine saklayabilir, biz de Afrika'daki varlığımızı sürdüreceğiz ve dünya mazlumlarına, özellikle de Filistin halkına destek olma taahhüdümüzü sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.