Irak Başbakanı Sudani: Netanyahu bölgeyi savaş ateşine sürüklemek istiyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerini değerlendirmek amacıyla AA'nın ev sahipliğinde düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Sudani "Netanyahu hükümeti, bölgeyi savaş ateşine sürüklemek istiyor" ifadelerini kullandı.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerini değerlendirmek amacıyla AA'nın ev sahipliğinde düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına katıldı.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Sudani, Orta Doğu'nun güncel ve kilit meselelerinden biri olan Türkiye-Irak ilişkilerinin ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarını değerlendirdi.
Programda ayrıca, güncel gelişmeler ışığında Türkiye-Irak ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutları ile bölgesel yansımaları analitik bir bakış açısıyla ele alındı.