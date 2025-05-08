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Irak Başbakanı Sudani: Netanyahu bölgeyi savaş ateşine sürüklemek istiyor

Irak Başbakanı Sudani: Netanyahu bölgeyi savaş ateşine sürüklemek istiyor

15:158/05/2025, Thursday
G: 8/05/2025, Thursday
AA
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına katıldı.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına katıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerini değerlendirmek amacıyla AA'nın ev sahipliğinde düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Sudani "Netanyahu hükümeti, bölgeyi savaş ateşine sürüklemek istiyor" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerini değerlendirmek amacıyla AA'nın ev sahipliğinde düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına katıldı.


Burada önemli açıklamalarda bulunan Sudani, Orta Doğu'nun güncel ve kilit meselelerinden biri olan Türkiye-Irak ilişkilerinin ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarını değerlendirdi.


Programda ayrıca, güncel gelişmeler ışığında Türkiye-Irak ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutları ile bölgesel yansımaları analitik bir bakış açısıyla ele alındı.



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