Irak Başbakanı Sudani Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve PKK konusundaki açıklamalarının ardından, bir ziyaret de Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’den geldi. Sudani, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihler 21 Nisan'ı gösterdiğinde 12 yıl aradan sonra Irak'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Ziyaretin Bağdat ayağında merakla izlenen Kalkınma Yolu Projesi'nde imzalar atıldı.
Basra kentini Türkiye sınırına bağlayacak 1200 km'lik tren yolu ile tedarik zinciri ve ulaştırma anlamında geniş bir işbirliği amaçlanıyor.
Kalkınma Yolu Projesi'nin yanı sıra bölücü terör örgütü PKK'yla mücadele de ön planda oldu.
PKK'ya yönelik sert politika
Irak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası PKK'ya yönelik politikalar sertleştirildi.
Hatta bu kapsamda Irak Yüksek Yargı Konseyi ülkedeki üç siyasi partinin (Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi, Demokratik Mücadele Cephesi Partisi ve Özgürlük Hareketi) PKK'yla ilişkili oldukları gerekçesiyle yasaklanmasına ve mallarına el konmasına karar verdi.
Yaşananların ardından yine tarihler 16 Ekim'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Barzani'den PKK'ya tepki
Barzani, Türkiye'nin kendilerine karşı değil, terör örgütü PKK’ya karşı savaştığını söyleyerek, terör örgütünün IKBY'deki halktan haraç aldığını ve gençleri kaçırdığını belirtti.
Terör örgütü PKK'nın IKBY iktidarını tanımadığını kaydeden Barzani, terör örgütünün buradaki halkın köyüne ve tarlasına gitmesine izin vermediğini dile getirerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Irak Başbakanı Sudani Türkiye'de
PKK'ya yönelik dikkat çeken açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı es-Sudani'yle görüştü.
Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani'yi kabulünde, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye'yi memnun ettiğini belirtti.
"Ortak fayda sağlayacak"
Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak.
Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek.
Temelleri 2005 yılında atılan Basra Körfezi’nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak’ın önemli kentlerini aşarak Türkiye’ye, dolayısıyla Avrupa’ya ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi’nde somut adımlar atılmaya başlanıyor.
"Bölgemizin yeni ipek yolu olacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyi yeni İpek Yolu olarak tanımlamış ve önemini vurgulamıştı: