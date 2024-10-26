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Irak ve Suriye’de terör yuvaları yerle bir

Irak ve Suriye’de terör yuvaları yerle bir

04:0026/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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MİT’in vurduğu yerlerden birisi de Haseke’de terör örgütü PKK tarafından işletilen petrol tesisleriydi. SİHA’ların ağır darbe indirdiği tesislerden dün gün boyunca siyah dumanlar yükseldi.
MİT’in vurduğu yerlerden birisi de Haseke’de terör örgütü PKK tarafından işletilen petrol tesisleriydi. SİHA’ların ağır darbe indirdiği tesislerden dün gün boyunca siyah dumanlar yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yaptığı operasyonlarda terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 154 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT’in önceki gece SİHA’larla Irak ve Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütünün mühimmat depolarının da içlerinde olduğu 120 hedef yerle bir edildi.


BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB), Irak'ın kuzeyindeki 34 terör hedefine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız. Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.






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