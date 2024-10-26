Irak ve Suriye’de terör yuvaları yerle bir

TSK, TUSAŞ’ı hedef alan saldırının ardından Irak ve Suriye’deki terör hedeflerini gece baskınlarıyla vurdu. Önceki gece sabaha kadar devam eden operasyonda 47 hedef imha edildi, 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi. MİT de SİHA’larla örgüte ait petrol, gaz tesisleri ve altyapı binalarını vurdu. Dün gece de Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’da 34 hedef imha edildi.