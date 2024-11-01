Dört ülkeden Kalkınma Yolu deklarasyonu

Bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyolla Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na bağlayacak Kalkınma Yolu’nun ilk etabı önümüzdeki yıl açılacakken, Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın katılımıyla ikinci Bakanlar Konseyi toplantısı dün Bağdat'ta yapıldı. Dört ülkenin bakanı imzalanan mutabakat metninin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geldi.





KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Toplantıda, dört ülke arasında deklarasyon imzalandı. Deklarasyonla birlikte uzun vadeli çalışma planı ortaya konma kararı alınarak projenin kurumsallaşması yönünde ilk adım atıldı. Metinde çalışma ekibi, iyi komşuluk ve stratejik iş birliği stratejilerin geliştirilmesiyle bu noktaya gelindiği vurgulandı. Projeye dahil olmak isteyen ülkelere iş birliği için kapının açık olduğu belirtildi. Yeni İpek Yolu Projesi ile birlikte uluslararası taşımacılığın daha cazip hale gelmesi için taraf ülkeler arasındaki karşılıklı ticaretin, mal ve yük taşımacılığının geliştirilmesi kararı alındı.





KESİNTİSİZ DEMİR YOLU

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere, Türkiye olarak Asya ile Avrupa arasında gerçekleşen taşımacılıkta stratejik bir konumda yer alıyoruz. Bu konumumuzun sunduğu fırsatları değerlendirmek adına yürüttüğümüz iş birliklerine, mesafe ve süre açısından önemli avantajlar sunan Hazar Denizi geçişli Orta Koridor güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu girişimimiz ile Uzak Asya’dan Batı Avrupa’ya uzanan Modern Demir İpek Yolunu hayata geçirerek iki kıta arasında kesintisiz demir yolu koridoru oluşturulması hedefimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.





DÜNYA İLGİLENİYOR

Başta Irak olmak üzere tüm bölgenin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik projeye dair kararlılığı, imzaladıkları deklarasyon ile yinelemiş olduklarına dikkat çeken Uraloğlu, "Hepimizin bir an önce sahada işe başlama arzusu içerisinde olması hedeflerimize kısa sürede ulaşmamıza katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu. Kalkınma Yolu’nun hayata geçirilecek olan en büyük proje olduğunu vurgulayan Uraloğlu, finansman için uluslararası kuruluşların ilgisinin büyük olduğunun altını çizdi.





Tam kapasite çalışma 2 yıl öne çekilebilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu ile ilgili yürütülecek projeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, otoyol ve demir yollarının dışında Kalkınma Yolu’na enerji nakil hatları ve iletişimin de dahil edilmesi gerektiğine işaret etti. Özellikle enerji nakil hatlarının Kalkınma Yolu'na dahil edilmesiyle projenin tam kapasite çalışma tarihinin iki sene öne çekilebileceğini belirtti.











