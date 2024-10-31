Kayseri'de tasarlandı:120 milyon lira Türkiye'de kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hem Türk firmaların üretim kapasitesini artıracak hem de cari açığın azalmasına önemli katkı sunacak “Yerli Malı Tebliği”nin taslağını iş dünyasının görüşlerini almak üzere yayınladı. Buna göre ürünler yerlilik oranına göre sınıflandırılıyor. Yerlilik oranı en yüksek firma en ucuz krediye ulaşarak kamu alımlarında da tercih edilecek.