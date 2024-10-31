Kayseri'de tasarlandı:120 milyon lira Türkiye'de kaldı

Türkiye'nin yerli üretim hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Kayseri'de tramvay parçalarının yerli üretimiyle 120 milyon lira tasarruf sağlandı. Kayseri Ulaşım AŞ, mühendisleri tarafından tasarlanan ve tamamen yerli imkanlarla üretilen tramvay parçaları, sektördeki bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine büyük kazanç sağlayacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Ulaşım AŞ, yerli sanayi ile güç birliği yaparak tramvay parçalarının üretiminde önemli adım attı. Şirketin mühendisleri tarafından tasarlanan ve tamamen yerli imkanlarla üretilen tramvay parçaları, sektördeki bağımlılığı azaltarak önemli ekonomik kazanım sağlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli tramvay parçalarının üretiminin büyük ekonomik katkı sağladığını belirtti.