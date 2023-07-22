İran lideri Hamaney: İsveç İslam dünyasına karşı "savaşçı tavır" aldı

Hamaney, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrar eden saldırılara ilişkin yayımladığı mesajında, bu saldırıları "komploya dayalı" ve "tehlikeli hadiseler" şeklinde niteledi.

"İsveç hükümeti suçluyu destekleyerek İslam alemine karşı savaşçı bir tavır aldığını ve Müslüman milletlerin ve devletlerin birçoğunun nefret ve düşmanlığını üzerine çektiğini bilmelidir. Perde arkasındaki komplocular da Kur'an-ı Kerim'in saygınlığının ve kudretinin her geçen gün daha da artacağını bilmelidir."