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İran'da kömür madeninde patlama: Ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

İran'da kömür madeninde patlama: Ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

10:1122/09/2024, Pazar
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi.

İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.


İran devlet televizyonuna açıklama yapan Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, eyalete bağlı Tebes ilçesindeki kömür madenindeki iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiğini belirtti.


Olayda 13 madencinin hayatını kaybettiğini, 12 madencinin de yaralandığını aktaran İranlı yetkili, madendeki bloklarda toplam 69 kişinin çalıştığını ve mahsur kalanlar için de uzman ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.




#İran
#maden
#patlama

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