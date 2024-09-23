İran’da maden faciası: 34 ölü

İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde metan gazı patladı. İran devlet medyası, İran'ın Güney Horasan Eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 34 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamanın cumartesi günü saat 21.00'de meydana geldiği aktarıldı. Devlet medyası, patlamanın Madanjoo şirketi tarafından işletilen madenin B ve C bloklarında meydana gelen metan gazı patlamasından kaynaklandığını söyledi. Güney Horasan Eyaleti Valisi Ali Akbar Rahimi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ülkenin kömür ihtiyacının yüzde 76'sı bu bölgeden sağlanıyor ve Madanjoo şirketi de dahil olmak üzere bölgede yaklaşık 8 ila 10 büyük şirket çalışıyor” dedi.