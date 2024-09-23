İran’da maden faciası: 34 ölü

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde metan gazı patladı. Faciada en az 34 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde metan gazı patladı. İran devlet medyası, İran'ın Güney Horasan Eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 34 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamanın cumartesi günü saat 21.00'de meydana geldiği aktarıldı. Devlet medyası, patlamanın Madanjoo şirketi tarafından işletilen madenin B ve C bloklarında meydana gelen metan gazı patlamasından kaynaklandığını söyledi. Güney Horasan Eyaleti Valisi Ali Akbar Rahimi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ülkenin kömür ihtiyacının yüzde 76'sı bu bölgeden sağlanıyor ve Madanjoo şirketi de dahil olmak üzere bölgede yaklaşık 8 ila 10 büyük şirket çalışıyor” dedi.
Pezeşkiyan'dan başsağlığı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Pezeşkiyan "Bakanlarla konuştum ve takip etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Güney Horasan Valiliği tarafından yaşanan facianın ardından yayımlanan bildiride de, kömür madeninde meydana gelen patlama nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Bildiride, eyalette 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu. Öte yandan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, kömür madeninde yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meydana gelen bu kaza hepimizi derinden etkiledi. Bu tür kazaların tekrarlanması üzüntü verici. Meclis olarak, sorumluların ve ihmali olanların tespit edilmesi önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.