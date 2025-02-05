İşgalci İsrail ordusu bir Fransız aktivisti gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilerle dayanışma içinde olan bir Fransız aktivisti gözaltına aldığı belirtildi.
El Halil merkezli "Yerleşimlere Karşı Gençlik Grubu" isimli sivil topluluğu kurucusu Filistinli aktivist İsa Amr, yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.
Aktivist Amr, İsrail ordusunun, 24 yaşındaki Fransız aktivist Camilla'yı, "Yerleşimlere Karşı Gençlik Grubu" isimli topluluğun El Halil'in merkezinde bulunan Tel er-Remide semtindeki "Direniş Evi" ismini verdiği merkezinden gözaltına aldığını söyledi.
Amr, Fransız aktivistin bir hafta önce şehre geldiğini ve El Halil'in Eski Şehir bölgesinde İsrail ihlallerini gözlemleyip belgelediğini dile getirdi.
İsa Amr, gözaltına alınan Fransız aktivistin nereye götürüldüğüne dair bilgi vermezken, İsrail ve Fransa yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.