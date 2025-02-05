İşgalciler 180 evi yıktı 380 kişiyi tutukladı: Cenin'den tehcir

Gazze'de 470 gün boyunca Filistinlilere yönelik katliam ve soykırım işleyen işgalci İsrail ordusu, 19 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ilan ettikten sonra soykırım hamlesini Batı Şeria'ya taşıdı. 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampı ve çevresinde başlattığı "Demir Duvar Operasyonu" çerçevesinde, Filistinlilere ait evleri kuşatarak sakinlerini tehcir eden İsrail ordusu, bu süreçte Cenin Kampı, Cenin kenti ve Faria Kampı başta olmak üzere birçok noktaya insansız hava araçlarıyla bombardıman düzenledi. İsrail ordusunun ocak ayı başından beri sürdürdüğü saldırılarda 70 Filistinli yaşamını yitirirken, 380 Filistinli tutuklandı. Yalnızca Cenin kenti ve Cenin Kampı'nda 180 ev işgalciler tarafından yıkıldı.

CENİN KAMPI İNSANSIZLAŞTIRILIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nı "hayalet şehre" dönüştüğünü açıkladı. UNRWA tarafından dün yayınlanan açıklamada, işgal güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda 21 evi havaya uçurmasına işaret edilerek, "Dün İsrail ordusunun düzenlediği bombalamalarda Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kampının büyük bir kısmı tamamen yok oldu" ifadesi kullanıldı. Kampta evlerin havaya uçurulmasından önce hiçbir uyarının yapılmadığı ve bu durumun sivillerin hayatını tehlikeye attığı aktarıldı. Cenin Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin yaklaşık 2 aydır artarak devam eden İsrail şiddetine maruz kalarak büyük zorluklarla mücadele ettikleri kaydedildi.

5 BİN AİLE TEHCİR EDİLDİ

Dün 15'inci gününü geride bırakan saldırılar yüzünden Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü'nün verilerine göre, 150 ila 180 arasında ev yıkıldı, 20 binden fazla insa zorla yerinden edildi. Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun (ICHR) 3 bin 490 aileden 3 bin 420'sinin yerinden edildiğini yine Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'nda 20, Tulkerim Mülteci Kampı'ndan da 1500 ailenin zorla yerinden edildiğini bildirdi. Konuya dair bir açıklama yayınlayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki köy, kasaba ve mülteci kamplarında işlediği ihlaller ve Filistinlilere ait mülkleri ve altyapıyı tahrip ederek ailelerin evlerini yıkmakla yürüttüğü tehcir siyasetinin son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Bakanlık, işgalci İsrail devletinin Filistinlileri silah tehdidiyle göçe zorladığını, caydırıcı yaptırımların olmamasının, Tel Aviv'e işlediği suçları sürdürme cesareti verdiğini belirtti.

ÇOCUKLAR BİLE TUTUKLANIYOR

Öte yandan, İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında bir çocuğun da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail'in, Doğu Kudüs'ün doğusunda Filistinlilerin iş yerlerine baskınlar düzenlediği aktarılan haberde, söz konusu baskınlarda 11 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi. Haberde, İsrail güçlerinin Ramallah'ta bir dükkana baskın düzenleyerek 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı. İsrail güçlerinin Tubas ve Tulkerim kentlerinde de baskınlar düzenlediği aktarılan haberde, söz konusu baskınlarda da Filistinli 3 gencin gözaltına alındığı bildirildi. Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada da, "Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlandığı 19 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 380 Filistinli gözaltına alındı. Bunun yanında çok sayıda kişi sorgulandı" bilgisi verildi.

UCM'ye soruşturma açma çağrısı

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (ICHR), İsrail'in Batı Şeria'daki kamplarda işlediği suçlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) soruşturma açılması çağrısında bulundu. ICHR tarafından dün yayınlanan açıklamada, uluslurarası toplumdan sorumluluklarını yerine getirme, İsrail suçlarını durdurma ve Filistinlilere koruma sağlamak için acil bir şekilde harekete geçmesi istendi. Açıklamada, UCM Başsavcısı Kerim Han'a İsrail'in Batı Şeria'da özellikle de Filistin mülteci kamplarında işlediği suçlara ilişkin ayrıntılı soruşturma başlatması çağrısı yapıldı.

Toplam ölü sayısı 905

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılara eş zamanlı olarak Batı Şeria'daki saldırılarını da yoğunlaştırmıştı. İşgal güçlerinin bu süreçte Batı Şeria genelinde yürüttüğü saldırı ve baskınlarda öldürdüğü toplam Filistinli sayısı, son saldırılarla birlikte 905'e ulaştı. İsrail güçlerinin saldırılarında yaralı Filistinli sayısı 7 bini aşarken, en az 14 bin 300 Filistinlinin bu süreçte tutuklandığı ifade ediliyor.







