Hamas'tan arabuluculara çağrı: İsrail ateşkes şartlarına uymuyor

Hamas, Katar ve Mısır'a çağrı yaptı.
Soykırımcı İsrail, Hamas ile mutabakat sağladığı ateşkes anlaşmasının şartlarına uymuyor. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye giren insani yardımları kasıtlı olarak geciktirdiği ve kısmen engellendiği ifade edildi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki şartları uygulamaktan kaçındığı belirtildi.
Özellikle çadır, yakıt ve moloz kaldırma ekipmanları gibi acil ihtiyaçların
Gazze'ye girişinin kasıtlı olarak geciktirildiği ve engellendiği
ifade edilen açıklamada, Gazze Şeridi'ne giriş yapan insani yardımın,
mutabık kalınan asgari miktardan bile daha az olduğu vurgulandı.
Açıklamada, ateşkes anlaşmasının arabulucuları olan
Mısır ve Katar'a, mutabık kalınan şartların doğru bir şekilde uygulanması için duruma müdahale etme çağrısı yapıldı.
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