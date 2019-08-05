Dünya İsrailin Doğu Kudüsteki sivil memurlarının çoğu eski istihbaratçı
ORTADOĞU

İsrail'in Doğu Kudüs'teki 'sivil' memurlarının çoğu eski istihbaratçı

İsrail'in Doğu Kudüs'teki 'sivil' memurlarının çoğu eski istihbaratçı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan İsrailli 'sivil' memurların büyük bölümünün eski istihbarat elamanı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "Doğu Kudüs Sakinleriyle İletişim Birimi" olarak bilinen İsrail hükümetine bağlı büroda çalışan sivil memurların çoğunun, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'te (Şabak) görev yapmış eski sorgu memurları olduğu ifade edildi.

Şin-Bet'in eski üst düzey yetkililerinden Ofer Or tarafından 6 yıl önce kurulan Doğu Kudüs Sakinleriyle İletişim Birimi'nin görevinin, bir yandan İsrail'e bağlı Kudüs İşleri Bakanlığı ile Kudüs'ü Geliştirme Şirketi arasında, diğer yandan da Doğu Kudüs sakinleri arasında koordinasyon sağlamak olduğu kaydedildi.

İsrail'in bu birim aracılığıyla Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin tümünü bir güvenlik meselesi olarak ele aldığı ve ona göre muamele ettiği vurgulanan haberde, Doğu Kudüs Sakinleriyle İletişim Birimi'nde çalışan 17 memurdan 12'sinin Şin-Bet'te görev yapmış eski sorgu memuru olduğu aktarıldı.

İnsan hakları savunucuları, İsrail'in izlediği güvenlikçi yaklaşımın, Tel Aviv yönetiminin Filistinlilere yönelik ihlallerine yön verdiğini ve uluslararası hukuka aykırı pek çok uygulamanın da kaynağı olduğunu ifade ediyor.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde, uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor.

REKLAM
  • Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ABD dışında, İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri başkent Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu veya batı kısımlarını başkent olarak kabul etmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığı 6 Aralık 2017'den birkaç ay sonra ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliği törenle işgal altındaki Kudüs'e taşınmıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Şehir "Ayrım Duvarı" ile Filistinlilerden koparılıyor

Doğu Kudüs'teki 435 bin Filistinlinin dörtte biri, İsrail'in 2003'te inşa ettiği Ayrım (Utanç) Duvarı nedeniyle şehrin diğer bölgelerine geçemiyor. Ebu Dis, El-Ayzeriye, Kefr Akab gibi yoğun nüfuslu mahalleler, bu şekilde şehirden koparılan beldeler arasında yer alıyor.

  • Ayrım Duvarı aynı zamanda Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinlinin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.
  • Abluka altındaki 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nden de kimse ne Batı Şeria'ya ne de Doğu Kudüs'e geçebiliyor. Böylece Doğu Kudüs, tarihi hinterlandından koparılarak Filistinlilerden izole ediliyor.
Merkezden swap hamlesi

Merkez'den
swap hamlesi

Bir hafta vadeli swap işlemleri değişiyor.
Bugünkü kısmı tamamlandı

Bugünkü kısmı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama.
Erdoğanın faiz kararı doğru

Erdoğan'ın faiz kararı doğru

​Alman basını Türk ekonomisinden övgüyle bahsetti.
Havayı kapatsalar<br>karadan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye'de hava sahası kapatılırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Memura<br>maaş müjdesi

Memura
maaş müjdesi

​Cumhurbaşkanı bayram öncesi güzel haberi verdi.
Yaptırımın<br>sebebini açıkladı

Yaptırımın
sebebini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı ​Zarif, Beyaz Saray davetini doğruladı.

Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

​Trabzonspor ve Yeni Malatya'nın muhtemel rakipleri belli oldu.

Yüzde 1'in<br> altına çekildi

Yüzde 1'in
altına çekildi

Vakıf Katılım kar oranını indirdi.

İlk modeli <br>incelendi

İlk modeli
incelendi

​Yerli otomobil çalışmaları devam ediyor.
'Polise teslim edin'<br> notuyla bıraktılar

'Polise teslim edin'
notuyla bıraktılar

​Çuvalın içerisinden çıkanlar şaşkına çevirdi.
Firmalara<br> kredi desteği

Firmalara
kredi desteği

​Üç kamu bankası ortak açıklama yaptı.
Sabotaj iddiası

Sabotaj iddiası

​Bursa'daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

​Çavuşoğlu 2 yeni girişimde bulunacakları Asya açılımını duyurdu.
Keşmir'e<br>Hindistan darbesi

Keşmir'e
Hindistan darbesi

Özel statüsü kaldırılarak bölgeye 8 bin asker gönderildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.