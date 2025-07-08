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İsrail'in saldırılarında İran'da bin 100 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında İran'da bin 100 kişi hayatını kaybetti

09:488/07/2025, Salı
DHA
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İsrail'in İran'a füze saldırısı.
İsrail'in İran'a füze saldırısı.

İran terör devleti İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 100'e yükseldiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı
Said Ohedi
, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının bin 100'e ulaştığını, bunlardan bin 60'ının ülke genelindeki törenlerle toprağa verildiğini açıkladı.

41'i çocuk


Ohedi,
"Bu şehitlerden 126'sı kadın, 41'i ise İsrail'in saldırısına uğrayan masum çocuklardır"
dedi.




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