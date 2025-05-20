İsrailli fanatik Yahudi kadın: Gazze'yi bebeğinden yaşlısına kadar yok etmeliyiz

"Bu önemli bilişsel değişimde başarılı olmak için, burada bir düşmanımız olduğunu kabul etmeli ve onun gözlerinin içine bakarak onu ortadan kaldırmalıyız. Bunu arkalarından yapmayın; bilakis ortadan kaldırdığımız kişilerle doğrudan, aracısız bir temas halinde olmalıyız."