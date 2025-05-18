Filistin hakkında konuşmalıyız!

HALİL İBRAHİM İZGİ





SINIRDAKİ GELECEK

Keşmir sınırında Hindistan saldırıları sonrası ara verilen eğitime yeniden başladı. Eğitim saldırılara verilen en güzel cevaplardan biri. Hâlâ yaşıyoruz, hala geleceğe yürüyoruz, hala daha güzel bir dünyaya ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bir kareye sığan nice mesaj… (Sajjad Qayyum / AFP)





TARİFSİZ UTANÇ

İsrail saldırganlığını açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, hayatta kalabilmek için umutla çabalıyor. Dünya fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken vicdanını da bir yerlerde unutmuşa benziyor. Yemek tariflerine dalmış insanlar acının tarifini pek de önemsemiyor gibi. Fotoğrafçı inatla, görmeye ve göstermeye devam ediyor. (AA)





HAYAT SANATI

Halep’te bir sanat öğretmeni gönüllü olarak hayvanların bakımına destek oluyor. Zor zamanları birlikte atlatan insanlar ve kediler şimdi geleceğe birlikte bakıyor. İnsan kalmak için diğer canlıların da varlığına ihtiyacımız var. Buna insanlık sanatı diyebiliriz. (Bakr Al Kassem / AA)





AHESTE RUTİN

Suyun içinde geçen bir gün. Vietnam’da kanal boyunca ilerleyen tekne hayatın olağan akışında devam ettiğini gösteriyor. Zamansız bir yüz, tarihin tüm anlattıklarını özetliyor. Su ruhu dinlendiriyor, yeşillikler hayatın güçlüklerine karşı sunulmuş bir demet çiçek gibi… (Magdalena Chodownik / AA)





EVE DÖNÜŞ

Bitmek tükenmek bilmeyen çatışmaların ortasında mücadeleye devam etmek. Burundili kadın yardım kovasıyla çadırına dönerken bir gün kendi evine de dönebilmeyi umut ediyor. Mültecilik, en ağır yüklerden biri. Bu aynı zamanda işlevini yitiren uluslararası sistemin iflas belgelerinden biri. (Luis Tato / AFP)



