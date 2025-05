Birlik ve beraberliğin sembolü: Türk Mutfağı

Eski Anadolu Uygarlıklarının mirası üzerinde modern dokunuşlarla hep diri, hep soluk alan ve gelişen, kökleri güçlü bir mutfak... Böyle bir güzelliği zamanın ötesine taşıyıp çocuklarımıza da aktarmak görevimiz. Bu yüzden insanların sıklıkla dışarıda yemek yediği bir çağda, daha çok restoranda daha çok yemeğimiz pişsin. Duygusal boyutundan öte, ekonomik bir boyutu da var mutfak kültürünü yaşatmanın. Her ilin, her bölgenin en güzel Ö lezzetlerini restoranlarda bulabilmek, satın alabilmek, küresel bir çağda yerel üretici için de çok önemli. Bugün artık insanlar, yeşil ve temiz bir çevre, zengin bir yerel kültür için seyahat ediyor. Her otelin büfesinde, her restoranın mönüsünde mümkün olduğunca yerel ürünlerle hazırlanmış, en güzel Türk mutfağı lezzetleri olmalı ki gelecek nesillere bu mirası aktarabilelim. Bu Türk Mutfağı Haftası’nda, sofralarımızı bir tarih sahnesine çevirelim. Bir kâse tarhana çorbasında Mezopotamya’nın bereketini, bir tabak dolmada Osmanlı’nın zarafetini, bir lokma mantıda Orta Asya’nın ruhunu hissedelim. Türk mutfağı, sadece yemek değil, Hitit’in toprağı, Osmanlı’nın ihtişamı, Balkanlar’dan Medine’ye büyük bir kardeşliğin kokusudur. Bu lezzetler, bizim hikâyemizdir. Bugün, birleştiren sofralar konseptine uygun, iki ziyafet yemeği tarifi vermek istiyorum. Sağlıklı, mutlu hafta sonları diliyorum.