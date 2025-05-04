Türk mutfağına altı madalya

Bu hafta yüzünüzü güldürüp, koltuklarınızı kabartacak bir mutfak haberi ile geldim misafirliğe. Hırvatistan’ın Brač Adası’nda, Akdeniz’in masmavi sularına nazır bir gastronomi festivali düzenleniyor: Biser Mora. 2006 yılından bu yana mutfak dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan festivalin adı ‘Denizin İncisi’ anlamına geliyor. Biser Mora, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda kültürlerin, lezzetlerin ve mutfak sanatının buluştuğu bir köprü. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin başta geldiği festivalde çalıştaylar, konferanslar ve çeşitli yemeklere özgü atölyeler de düzenleniyor. Böylece hem Akdeniz mutfağının karakteristik özellikleri ve zengin mutfak mirası katılımcılarla paylaşılıyor, hem de bu kültürel alışveriş sırasında dostluklar, işbirlikleri kuruluyor.





Türk genç şefler yarıştı

20 Nisan 2025’te 20’nci yılını kutlayan Biser Mora, 35 ülkeden 600’den fazla şefi ağırlayarak gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi. Bu yıl yapay zekanın mutfakta kullanımı da dahil bir çok konu Biser Mora’nın gündemindeydi. Elbette Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden biri olarak Türkiye de bir çok kez bu festivalde yerini aldı. Türk şefler ve genç Türk aşçılar, Biser Mora’da hem bireysel, hem de ekip kategorilerinde yıllardır adlarından söz ettiriyor. Bu yıl da Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası MYO’dan aşçılık öğrencisi Dafne Sarıpınarlı, Genç Şefler kategorisinde bronz madalya kazanarak Türk mutfağının inceliklerini uluslararası jüriye sergiledi. Aynı üniversitenin Bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin de jüri üyesi olarak Türkiye’yi temsil etti. Akçaabat Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Esma Dinçler ve Sudenaz Bıyıklı, Okul Takımı Yarışmalarında toritella ekmeğinde kırmızı pancar, angelika eriği ve ceviz dolgulu dana sırt sarma ve kadayıf dolması ile bronz madalya aldı. Ceviz ve irmik içli midye baklava, ballı tahinli kadayıf ile tatlı tabağı kategorisinde, otlu patates eşliğinde ızgara bonfile ile et kategorisinde, sebzeli nohut yatağında somon ızgara ile balık kategorisinde ödül aldı ve toplamda 6 madalyayla ülkemize döndüler. Nevşehir Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Rumeysa Erdirek ve Mert Sarıdayı, iki bronz ve bir gümüş madalya kazanarak yurda döndüler. Yarışmanın bir diğer ödül alan ismi ise Kayseri’den. Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Dr. Öğretim üyesi Mustafa Ülker, Kayseri pastırmasını kullanarak yaptığı yemekle mentör kategorisinde birincilik ödülü aldı.





Türk mutfağını muhteşem yansıttılar

Türk aşçılar ve şefler, Türk mutfağının Akdeniz imparatorluğu mirasını muhteşem bir şekilde yansıtarak bizi gururlandırdılar ve asıl servetin hep bu topraklarda, kendi kültürümüzde olduğunu bir kez daha gösterdiler. Özünü koruyarak zamana ayak uyduran lezzetlerimiz her zaman olduğu gibi yine herkesi kendine hayran bıraktı. Tüm temsilcilerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. Bir yazımda, bu değerli emekçilerden bahsetmek benim için de büyük bir gurur oldu. Biser Mora’nın ilhamıyla, Türk mutfağından iki Akdenizli lezzetle yazımı sonlandırmak istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir pazar günü dilerim.









Zeytinyağlı Enginar

MALZEMELER: l 4 adet taze enginar l 2 adet orta boy havuç l 1 adet orta boy patates l 1 adet limon (enginarların kararmaması için) l 1 adet küçük soğan l 3-4 diş sarımsak l ½ çay bardağı zeytinyağı l 1 çay kaşığı şeker l 1 çay kaşığı tuz l 1 su bardağı su l Maydanoz veya dereotu (servis için)

YAPILIŞI: Enginarların sert yapraklarını ayıklayalım, saplarını keselim ve limonlu suda bekletelim. Havuç ve patatesi küp küp, soğanı ince yemeklik doğrayalım ve sarımsağı dilimleyelim. Zeytinyağını tencereye koyup, soğanı hafif pembeleşene kadar kavuralım. Havuç, patates ve sarımsağı ekleyip 2-3 dakika daha çevirelim. Enginarları tencereye dizelim, üzerine su, tuz ve şekeri ekleyelim. Kapağını kapatıp kısık ateşte 25-30 dakika pişirelim. Ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Üzerine zeytinyağı gezdirip maydanoz veya dereotu ile süsleyerek servise alalım. Afiyet olsun.





Sumaklı Kuzu İncik

MALZEMELER: l 4 adet kuzu incik l 2 yemek kaşığı sumak l 3 yemek kaşığı zeytinyağı l 1 büyük soğan l 3 diş sarımsak l 2 yemek kaşığı domates salçası l 1 tatlı kaşığı pul biber l 1 çay kaşığı karabiber l 1 çay kaşığı tuz l 3 su bardağı et suyu l 2 dal taze kekik l 1 su bardağı nohut l Garnitür için taze nane yaprakları ve nar taneleri

YAPILIŞI: Nohutu bir gece önceden ıslatıp haşlayalım. Kuzu incikleri tuz, karabiber ve 1 yemek kaşığı sumakla ovalım. Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtıp, incikleri her tarafı kızarana kadar yaklaşık 5 dakika mühürleyelim. Soğanı rendeleyelim ve sarımsağı ezelim. Aynı tencerede rendelenmiş soğanı ve sarımsağı soteleyelim. Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Pul biber, kalan sumak ve kekik dallarını ekleyelim. Et suyunu ilave edip kaynatalım. Kuzu incikleri tencereye geri yerleştirip kapağı kapatalım ve kısık ateşte 2,5-3 saat pişirelim. (Toprak tencere kullanıp kapağı hamur ile yapıştırabiliriz.) Son 30 dakikada haşlanmış nohutları ekleyelim. Pişen incikleri tencereden alalım ve kalan sosu süzelim. Sosu bir süre daha kaynatıp kıvam almasını sağlayalım. Servis tabağına incikleri yerleştirelim ve üzerine sos gezdirelim. Nohutları yanına ekleyip taze nane yaprakları ile nar taneleriyle süsleyelim. Afiyet olsun.



