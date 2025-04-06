Genç şefler Türk mutfağını yeniliyor

Türkiye, kültür ve çevre konusunda da tıpkı sanayi konusunda olduğu gibi her an yeni bir hamle yapıyor. Malumunuz, geçen yıldan beri Milli Eğitim Bakanlığımız, Türkiye Otelciler Birliği TÜROB ve TİKA işbirliğiyle, ülkemizde aşçılık eğitimi veren okullarda eğitim alan öğrencilerimizin katıldığı, büyük bir gastronomi festivali düzenliyor. Hem öğrencilerimizin bir arada yaptıkları, öğrendikleri işin ne denli önemli olduğunu fark etmeleri hem yetenek ve bilgilerini yarışma heyecanıyla test edip geliştirmeleri hem de Türk mutfağının yaşaması, yayılması ve gelişmesi için çok önemli olan bu festivalin ilkinde her ilden öğrenciler, kendi yöresel mutfaklarından ürünlerle yarışmış ve bu ürünler de kayıt altına alınmıştı. Bu yıl ise şubat ayı içerisinde, yine dört yüzden fazla okuldan öğrenci “Yenilikçi Türk Mutfağı” konseptiyle yarıştılar. Yani, kendi yöresel ürünlerini kullanarak, kendi yöresel yemeklerini, bugüne uyarladılar, yeni tarifler ürettiler veya eski tarifleri bambaşka malzemelerle güncelleyip Türk mutfağına yepyeni tarifler kazandırdılar. On beş farklı bölgede yapılan yarışmada on beş birinci seçildi. Bu birinciler, turizm haftasının da denk geldiği 15- 22 Nisan haftasında İstanbul’da, yurt dışından gelen ekiplerin de bulunduğu final yarışmasına katılacaklar. Bütün öğrencilerimize gururumuz oldukları, emek ve becerileri için teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varlar.





Binden fazla yepyeni tarif Türk mutfağına kazandırıldı

Bugün malumunuz birçok şefin ‘Türkiye’nin en iyi mutfağı’ kabul ettiği Çorum’un yarışmadaki temsilcileri ve yemeklerine bakalım istedim. Çorum Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ahsen Gül, Enes Kırar ve Sıla Şen, öğretmenleri Erkan Bacak’ın danışmanlığında yarışma için leblebi, Osmanlı saray mutfağının Çorum Osmancık’tan tedarik ettiği kapari, yöreye özgü süt tarhanası, kanlıca mantarı, Alaca’nın coğrafi işareti mor soğanı, Kargı tulum peyniri, Dodurga ayvası, Çorum tarhanası ve madımak ve nice yerel ürünü kullanarak, yöresel tarifleri uyarladılar veya yepyeni tarifler oluşturdular. Ülkenin dört yüz sekiz gencecik ekibi, binden fazla yepyeni tarifi Türk mutfağına kazandırdı. Elbette bu çok önemli bir iş, bundan sonra önemli bir diğer iş te değerli esnafımıza, aşçılarımıza düşüyor. Daha çok yerel tarifin tekrar restoran mutfaklarına dönmesi, yerli ve yabancı turistin damağına dokunması, Türk mutfağını hak ettiği yere taşımak için ikinci büyük adım olacaktır. Sözü daha fazla uzatmadan, becerikli gençlerimizin tariflerine geçiyorum. İnşallah siz de evlerinizde yaparak, genç aşçılarımızın başarılı tariflerini tadarsınız. Sağlıklı, mutlu pazarlar diliyorum.





Abaçürüten tatlısı

MALZEMELER: l 2 su bardağı krema l 1 tatlı kaşığı toz jelatin l 1 yemek kaşığı Kargı tulumu l 1 su bardağı leblebi tozu l 6 yemek kaşığı şeker l 3-4 kakule l 200 g. tereyağı l 1 çay bardağı Dodurga ayva reçeli l 1 tatlı kaşığı vanilya

YAPILIŞI: Kremayı şeker ilave ederek ocağa alalım ve iyice ısıtarak şekeri eritelim. Ocağı kapatıp jelatin, vanilya, Kargı tulumunu ekleyelim, karıştıralım ve kıvam alana kadar soğumaya bırakalım. Tereyağını eritelim, leblebi tozu ve dövülmüş kakuleyi ekleyelim, karıştıralım. 6 cmlik çember kalıplara leblebi tozu karışımını basıp üzerine kremalı karışımı ilave edelim. Buzdolabında yarım saat dinlendirelim. Üzerine ayva reçelini yerleştirelim. Ve bir süre daha dinlendirelim. Kalıptan çıkararak servise alabiliriz. Afiyet olsun.





Tarhana hingali

MALZEMELER: l 3 su bardağı un l Yarım su bardağı Çorum tarhanası l 2 yumurta l 1 su bardağı ılık su l 1 fincan zeytinyağı l 1 çay kaşığı tuz l 1 dilim bal kabağı l 2 yemek kaşığı Kargı tulumu l Bir avuç ceviz içi l 1 yemek kaşığı süzme peynir l 1 Alaca mor soğanı l 1 çy kaşığı toz kırmızı biber l 1 çay kaşığı kekik l 2 fincan zeytinyağı

YAPILIŞI: Tarhanayı blendardan geçirelim, zeytinyağı, tuz, yumurta, un ve ılık su ile hamur yoğuralım. Bal kabağını rendeleyip zeytinyağı ile bir tavada hafifçe kavuralım. Ceviz içini bir havanda dövelim. Tulum peyniri, süzme peynir, ceviz içini bal kabağı ile karıştırıp iç elde edelim. Hamuru bezelere ayıralım ve oklava ile açalım. Bir çay bardağı ile keselim, içi koyalım ve bir ucundan başlayarak balık sırtı şeklinde katlayalım. Bir süzgeç yardımıyla buharda pişirelim. Yoğurtlu bir sos ile servise alalım, afiyet olsun.





Çorum pilavı

MALZEMELER: l 2 su bardağı süt tarhanası l 250 g. Kanlıca mantarı l 1 yemek kaşığı kapari l 1 Alaca mor soğanı l 100 g. Oğuzlar cevizi l 2 diş Kastamonu sarımsağı l 1 kahve fincanı İskilip sirkesi l 3 su bardağı et suyu l 3 yemek kaşığı sadeyağ l Karabiber, tuz

YAPILIŞI: Süt tarhanasını en az 3 saat önceden sıcak su veya sıcak süt ile ıslatalım. Kanlıca mantarını doğrayalım. Mor soğanı ince ince doğrayalım. Oğuzlar ceviz içlerini irice kıyalım. Sadeyağı eritelim ve soğanı kavuralım. Sarımsakları kıyalım ve ekleyelim, kavuralım. Sütlü yarmayı ilave edelim. Et suyundan bir çay bardağı ekleyip karıştıralım. Kanlıca mantarını ekleyip karıştıralım. Tekrar et suyundan ilave edip karıştıralım. Cevizi ilave edip karıştıralım. Tekrar et suyu ekleyelim. Sirkeyi ekleyelim, tuzu ve baharatları ekleyelim ve karıştıralım. Son olarak kalan et suyunu ilave edelim, karıştıralım ve kısık ateşte pişirelim. Üzerinde haşlanmış, tandırda pişirilmiş et ile servise alabiliriz. Afiyet olsun



