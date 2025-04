Genç şefler Türk mutfağını yeniliyor

Türkiye, kültür ve çevre konusunda da tıpkı sanayi konusunda olduğu gibi her an yeni bir hamle yapıyor. Malumunuz, geçen yıldan beri Milli Eğitim Bakanlığımız, Türkiye Otelciler Birliği TÜROB ve TİKA işbirliğiyle, ülkemizde aşçılık eğitimi veren okullarda eğitim alan öğrencilerimizin katıldığı, büyük bir gastronomi festivali düzenliyor. Hem öğrencilerimizin bir arada yaptıkları, öğrendikleri işin ne denli önemli olduğunu fark etmeleri hem yetenek ve bilgilerini yarışma heyecanıyla test edip geliştirmeleri hem de Türk mutfağının yaşaması, yayılması ve gelişmesi için çok önemli olan bu festivalin ilkinde her ilden öğrenciler, kendi yöresel mutfaklarından ürünlerle yarışmış ve bu ürünler de kayıt altına alınmıştı. Bu yıl ise şubat ayı içerisinde, yine dört yüzden fazla okuldan öğrenci “Yenilikçi Türk Mutfağı” konseptiyle yarıştılar. Yani, kendi yöresel ürünlerini kullanarak, kendi yöresel yemeklerini, bugüne uyarladılar, yeni tarifler ürettiler veya eski tarifleri bambaşka malzemelerle güncelleyip Türk mutfağına yepyeni tarifler kazandırdılar. On beş farklı bölgede yapılan yarışmada on beş birinci seçildi. Bu birinciler, turizm haftasının da denk geldiği 15- 22 Nisan haftasında İstanbul’da, yurt dışından gelen ekiplerin de bulunduğu final yarışmasına katılacaklar. Bütün öğrencilerimize gururumuz oldukları, emek ve becerileri için teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varlar.