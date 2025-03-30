Dayanışmayı sofralarımıza taşıyalım

Yemen, Filistin ve Lübnan’da Ramazan Bayramı, savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşanan zorluklara rağmen, umut ve dayanışmanın öne çıktığı bir dönem olarak kutlanıyor. Bu ülkelerde bayram, tıpkı bizdeki ve bütün İslam alemindeki gibi, aile ve toplum bağlarını güçlendiren, birlik ve beraberliği vurgulayan özel bir anlam taşır. İsrail ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle zorluklar içinde olsa da bayram, camilerde veya açık alanlarda kılınan bayram namazıyla başladı. Aileler, imkânlar ölçüsünde bir araya gelerek bayramlaşıyor ve bütün olumsuzluklara rağmen Rabbe olan bağlılık ve şükranlarını sunmanın yollarını arıyorlar. Filistin saldırılar altında ikinci Ramazan Bayramı’nı eda ediyor. Her zaman zor koşullarda var olabilmenin ve imkânsız görüneni başarmanın tek kelimelik özeti olan bu asil beldenin insanları, imkân olduğunda, her bayramı en güzel şekilde kutlarlar. Filistin mutfağına özgü lezzetler, bayram sofralarını süsler. Özellikle “maamoul” adı verilen hurma veya cevizli kurabiyeler, bayramın vazgeçilmez tatlısıdır. Ayrıca, bir yöresel yoğurtlu kuzu eti yemeği olan “mansaf” ve soğanlı ve sumaklı tavuk yemeği olan “musakhan” gibi geleneksel yemekler, bayram boyunca ailelerin bir arada tükettiği önemli lezzetlerdir. 7 Ekim’den bu yana, bedeli ne olursa olsun Filistin’in yanında duran yiğit Yemen’de çok katmanlı, ballı, tereyağlı bir ekmek “bint al-sahn” ve yoğurtlu, baharatlı, ekmekten yapılan bir yemek olan “shafout” gibi tatlı ve tuzlu yemekler, bayramın vazgeçilmezleri arasındadır. Ayrıca mandi, saltah gibi geleneksel yemekler de bayram boyunca normal zamanlara göre daha çok yapılan yemeklerdendir. Savaşın etkilerinin en çok görüldüğü bir diğer ülke olan Lübnan’da da bayram, Filistin ve Yemen’deki gibi aynı huşu ve hüzünle başladı. Lübnan’da da Filistin gibi “maamoul” adı verilen hurma, ceviz veya fıstık dolgulu kurabiyeler, bayramın simgesel tatlısıdır. Ayrıca, kibbeh, fatteh ve shawarma gibi geleneksel yemekler, bayramlarda öne çıkan lezzetlerdendir. Ancak, ambargo sebebiyle gelişen ekonomik krizler ve savaşın yol açtığı yoksulluk, birçok ailenin bu yemekleri hazırlamasını zorlaştırıyor. Buna rağmen, komşular arasında yemek paylaşımı ve dayanışma, bayramın ruhunu yaşatıyor. Bayram, bu coğrafyalarda sevgi, paylaşım ve umudun sembolü olarak varlığını sürdürüyor, zor koşullara rağmen insanların birbirine kenetlendiği bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Binlerce yıllık tarihleriyle dünyanın en lezzetli mutfakları olan bu sofralar bir gün yeniden sevinçle kurulacak ve bütün dünyada bayram olacaktır. Bugün şahitliğimizin, kardeşliğimizin ve unutmadığımızın bir nişanesi olsun diye Filistin, Lübnan ve Yemen’den bayram yemekleri tarifleri vermek istiyorum. Bir ay Allah’ın rızasını kazanmak için oruç tuttuktan sonra gelen bu güzel bayram, hepimize mübarek olsun.