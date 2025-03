Surviving Assad ile Suriye halkının sesini duyduk

Suikast tehdidi altında çalıştık1971 yılında başlayan Esed ailesi iktidarı Suriye’ye acı ve yıkım getirdi. İktidarını korumak için sayısız katliam ve işkencelere başvuran bu kriminal aile tüm dünyada eşine az rastlanır bir vahşeti sistematik hale getirerek bir yönetim biçimine dönüştürdü. TRT World, Esed ailesinin sonunu hazırlayan ve 13 yıl süren Suriye savaşının korkunç gerçeklerini “Surviving Assad” belgesel serisiyle ekranlara taşıyor. Altı bölümden oluşan belgesel serisi, Esed rejiminin işlediği insanlık suçlarını, hayatta kalanların ve tanıkların anlatımlarıyla gözler önüne seriyor. Her bir bölüm Suriye’de yaşanan vahşeti farklı bir açıdan ele alarak kayıpların, işkencelerin ve hayatta kalma mücadelesinin hikâyesini anlatıyor. “Surviving Assad” belgeseli yalnızca geçmişin tanıklığını yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Suriye halkının yaşadığı acıları, rejimin uyguladığı sistematik şiddeti ve adalet arayışını da dünyaya duyuruyor. Hukukçular, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve tanıklarla yapılan röportajlarla desteklenen belgesel, izleyicileri Suriye’nin acılı tarihine birinci elden şahit olmaya davet ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü yayınlanan belgeselin ikinci bölümü ise Where is Number 23? (23 Numara Nerede?) 23 Mart Pazar saat 19.30’da TRT World ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Biz de yönetmen Semih Sağman ve yapımcı Yavuz Yıldırım ile belgeseli konuştuk.