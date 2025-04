İklim krizi sofrada

Son günlerde iklim krizi ve buna bağlı olarak gündeme gelen yasa tasarısı sosyal medyayı oldukça çok meşgul ediyor. Hemen her platformda bu konu büyük bir hararetle tartışılıyor, iklim kanununun çıkması istenmiyor. Peki bu meselenin aslı nedir, nereden çıktı iklim kanunu? Bize böcek, yapay et yemeyi dayatacak, özellikle büyük baş hayvanların soyunu mu tüketecekler? Yoksa bunlar birer fantastik komplo teorisi mi? ‘Dayatma’ değil ama geri kalan meselenin doğruluk payı var.

Herkesin dikkatini çekmiştir, son yıllarda mevsimlerde bir kayma var: Nisanda kar yağıyor, ekim yaz ayı gibi sıcak geçiyor, her sene su kıtlığı endişesi yaşıyoruz ve nisan soğukları nedeniyle ağaçlarımız meyve veremiyor. Yer altı su kaynakları o kadar çok ve kontrolsüz kullanıldı ki, Konya gibi şehirlerde onlarca obruk oluştu, yanlış kentleşme sonucu üstü kapanan dereler taştı, sel felaketleri yuvaları yıktı, erozyonu getirdi, toprak verimsizleşti. Bire bin verim almak derdiyle pestisit bastığımız sebze meyveler Avrupa kapılarından geri dönüp bizim sofralarımıza kondu. Suya, havaya, toprağa zehir katan büyük sanayi işletmelerinin katkıları da çabası... Geri dönüşümsüz onlarca ürün, bin yıl toprakta kalacak plastikler, artık ana rahimlerinde mikro partiküller halinde bulunuyor. Çünkü suya, toprağa, havaya karışıyorlar. Gerçeği konuşalım; biz çevreye özen göstermedik, göstermiyoruz ve bütün bunlar bizim hor davranmamızın bedeli. Nihayetinde, incelen ozon tabakasının bize hediyesi, iklim krizi oldu. Bu konuyla ilgili Çevre Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı’nın internet sitesinden geniş bilgi edinilebilir. Yasa nedir, ne istiyor ve neden böyle oldu. Böcek, yapay et meselesine gelince, evet bunların deneyleri yapılıyor. Üç boyutlu yazıcılarda yapay et tasarlanıyor, yenilebilir böcek türleri protein kaynağı olabilir mi bakılıyor. Bütün bunlar robot yapmak gibi bilim insanlarının görevi. Yarın yeterince bitki ve hayvan olmazsa diye düşünmekle kendini sadece bu insanlar yükümlü hissetmemeli. Ve inşallah biz, sünnete uyup her davranışımızda temizliği ve tasarrufu öncelersek zaten böyle bir durumla karşılaşmayacağız.