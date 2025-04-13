Sofralarda bahar esintisi

Hepimizin annemizden, ninemizden öğrendiğimiz yerel ot tarifleri vardır. Türk mutfağında çoğunlukla kavrulup üzerine yumurta kırılarak veya bulgur, pirinç eklenerek, hamur işlerine iç olarak ya da Ege, Akdeniz’deki gibi zeytinyağıyla taze, hafifçe kendi suyunda haşlanmış olarak servis edilir. Bu hafta baharın müjdecisi otlarla soframızı kuracağız.
Bahar geldi. Bu güzel günlerde ülkemizin dört bir yanında yerel yabani ot festivalleri düzenlenir. Gökçeada, Uşak, Çanakkale, Ayvalık, Bodrum, Alaçatı, Urla derken, çeşit çeşit yerel otlar türlü halleriyle yurdun dört bir yanında arz-ı endam ederler. Kışlık kuruların tükenmeye yüz tuttuğu, yazlık sebze meyvenin henüz çıkmadığı, üstelik Mart’tan Mayıs’a, Nevruzdan Hıdırellez’e türlü bahar bayramlarının yaşandığı bu aylar, yabani bitkilerin en çok bulunduğu ve yendiği zamanlardır. Her bitkinin halk hekimliğinde yeri olduğu gibi, halk inancında, yedi türlü bitkiyi birlikte pişirip yemenin şifalandırdığına da inanılır.
Anadolu’nun bin yıllık bereketi
Araştırmalar, sadece Anadolu’da, Avrupa’nın üç katı endemik bitki olduğunu gösteriyor. Ülkemizin bu zenginliği, verimli topraklar ve temiz doğal kaynaklardan gelen gücü, kirlenen dünyanın üzerinde bir cennet olması kadar, yaşanabilecek bir alan olarak ta dünya tarihi boyunca ilgi odağı olmasının başlıca nedenlerindendir. Topraklarımızı kimyasal, biyolojik kirlilikten korumak, kendi kendine açan otları, çiçekleriyle bile yüzlerce sofrayı süsleyebilen doğamıza iyi bakmak her şeyden önce kendi geleceğimiz için çok önemli.
Annelerimizin pişirdiği yerel ot tarifleri
Hepimizin annemizden, ninemizden öğrendiğimiz yerel ot tarifleri vardır. Türk mutfağında çoğunlukla kavrulup üzerine yumurta kırılarak veya bulgur, pirinç eklenerek, hamur işlerine iç olarak ya da Ege, Akdeniz’deki gibi zeytinyağıyla taze, hafifçe kendi suyunda haşlanmış olarak servis edilir. Siz de bildiğiniz herhangi bir yabani otu, doğradıktan sonra kavurup yumurta kırarak, bulgur veya pirinç ilave ederek yemeğe dönüştürebilirsiniz. Efelek gibi iri yapraklı otlarla sarmalar da yapabilir. Elbette günümüzün tariflerini de yerel otlara uyarlamak mümkün olabilir. Çorba, salata, pide, makarna sosu, mücver gibi birçok tarifte yabani otları kullanabilirsiniz. Bugün, yabani otlarla yapabileceğimiz birkaç farklı tarif verelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.