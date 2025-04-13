Sofralarda bahar esintisi

Bahar geldi. Bu güzel günlerde ülkemizin dört bir yanında yerel yabani ot festivalleri düzenlenir. Gökçeada, Uşak, Çanakkale, Ayvalık, Bodrum, Alaçatı, Urla derken, çeşit çeşit yerel otlar türlü halleriyle yurdun dört bir yanında arz-ı endam ederler. Kışlık kuruların tükenmeye yüz tuttuğu, yazlık sebze meyvenin henüz çıkmadığı, üstelik Mart’tan Mayıs’a, Nevruzdan Hıdırellez’e türlü bahar bayramlarının yaşandığı bu aylar, yabani bitkilerin en çok bulunduğu ve yendiği zamanlardır. Her bitkinin halk hekimliğinde yeri olduğu gibi, halk inancında, yedi türlü bitkiyi birlikte pişirip yemenin şifalandırdığına da inanılır.





Anadolu’nun bin yıllık bereketi

Araştırmalar, sadece Anadolu’da, Avrupa’nın üç katı endemik bitki olduğunu gösteriyor. Ülkemizin bu zenginliği, verimli topraklar ve temiz doğal kaynaklardan gelen gücü, kirlenen dünyanın üzerinde bir cennet olması kadar, yaşanabilecek bir alan olarak ta dünya tarihi boyunca ilgi odağı olmasının başlıca nedenlerindendir. Topraklarımızı kimyasal, biyolojik kirlilikten korumak, kendi kendine açan otları, çiçekleriyle bile yüzlerce sofrayı süsleyebilen doğamıza iyi bakmak her şeyden önce kendi geleceğimiz için çok önemli.





Annelerimizin pişirdiği yerel ot tarifleri

Hepimizin annemizden, ninemizden öğrendiğimiz yerel ot tarifleri vardır. Türk mutfağında çoğunlukla kavrulup üzerine yumurta kırılarak veya bulgur, pirinç eklenerek, hamur işlerine iç olarak ya da Ege, Akdeniz’deki gibi zeytinyağıyla taze, hafifçe kendi suyunda haşlanmış olarak servis edilir. Siz de bildiğiniz herhangi bir yabani otu, doğradıktan sonra kavurup yumurta kırarak, bulgur veya pirinç ilave ederek yemeğe dönüştürebilirsiniz. Efelek gibi iri yapraklı otlarla sarmalar da yapabilir. Elbette günümüzün tariflerini de yerel otlara uyarlamak mümkün olabilir. Çorba, salata, pide, makarna sosu, mücver gibi birçok tarifte yabani otları kullanabilirsiniz. Bugün, yabani otlarla yapabileceğimiz birkaç farklı tarif verelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.





Yabani otlu çorba

MALZEMELER : l 1 demet radika, hindiba veya pazı l 2 su bardağı süzme yoğurt l 1 çay bardağı buğday l Yarım çay bardağı nohut l 2 yemek kaşığı zeytinyağı l 1 litre et suyu l 1 yemek kaşığı un l 1 yumurta sarısı l 1 çay kaşığı tuz l 1 çay kaşığı pul biber YAPILIŞI : Bir gece önceden buğdayı ve nohutu ıslatalım. Nohutu haşlayalım. Yoğurdu un ve yumurta sarısı ile karıştıralım. Soğuk et suyunu ve tuzu ilave edip ocağa koyalım. Karıştıra karıştıra pişirelim. 10 dakika sonra nohutu ekleyelim. Kaynamaya başlayınca buğdayı ekleyelim. En son pazı, radika veya hindiba otunu doğrayıp ilave edelim ve 5 dakika daha kaynatalım. Ayrı bir yerde zeytinyağını kızdıralım ve pul biberi ekleyelim. Hazırladığımız sosu çorbanın üzerine dökerek servise alalım. Afiyet olsun.





Yabani otlu mücver

MALZEMELER: l 1 demet ebegümeci, labada veya hindiba l 4 yumurta l 1 çay bardağı pirinç l 2 yemek kaşığı un l 1 çay kaşığı tuz l 1 çay kaşığı karabiber l Kızartma yağı

YAPILIŞI : Pirinci pilav gibi pişirelim. Yabani otlarımızı ayıklayıp yıkayalım ve ince ince doğrayalım. Pirinç, yabani otlar, yumurta ve unu baharat ve tuz ilave ederek iyice karıştıralım. 10 dakika dinlendirelim. Mücver harcını istediğimiz gibi şekillendirip tavada kızartarak servise alalım. Afiyet olsun.



