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Osmanlı sofralarının zarif meyvesi: Armut

Osmanlı sofralarının zarif meyvesi: Armut

Ülkü Menşure Solak
04:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi armut, hem tarihi hem de sağlıklı yönleriyle sofraları süslüyor. Peynirle uyumu sayesinde salatalarda, fırınlanmış olarak et yemeklerinin yanında ya da sadece tarçınla pişirilerek hafif bir tatlı olarak sunulabiliyor. Gümüşhane armudundan zerdeli armut yahnisine kadar pek çok tarif, geçmişin ihtişamını modern sofralara taşıyor.

Meyvelerin sultanı desem, çoğumuzun aklına nar ya da üzüm gelebilir. Ancak Osmanlı mutfağının zarif tatlarının peşine düşerseniz, saray sofralarında sıkça rastlayacağınız bir başka meyve çıkar karşınıza: Armut. Belki şaşıracaksınız ama Osmanlı saraylarına gelen armutlardan biri Gümüşhane armududur. Ülkemizde altı yüze yakın armut çeşidi var ve bu açıdan belki dünyanın en zengin ülkesi. Çoğu yabani ve yöresel kalmış armutların bazılarına coğrafi işaret verilerek korumaya alındı.


Kâh toz olup ilaca kâh tatlıya dönüşmüş

Çok eski çağlardan beri türlü atıflar alan armut ağaçları ayrılıkla, toklukla, dünya ile bağlanıp masallara konu olmuş. Kâh toz olup ilaca, kâh tatlıya dönüşmüş. Roma ordularının geçeceği yollara dikilmiş, ‘hayat ağacı armut ağacıdır’ diyenler olmuş. Yetiştiği bütün coğrafyalar gibi Osmanlı’da da etli yemeklerden tatlılara kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılırdı. Özellikle zerdeli armut yahni, armutlu pilav ve ballı armut tatlısı gibi tarifler hem saray mutfağında hem de halk sofralarında yer bulurdu. Armut; kuzu etiyle pişirilir, üzerine safranlı, tarçınlı soslar dökülür, badem ve kuru üzümle zenginleştirilirdi. Tatlı-ekşi dengesini seven Osmanlı damak zevki için, biçilmiş kaftandı.


Hem sofraları hem de pazarları süslerdi

Bilhassa 17. ve 18. yüzyılda, bahçeciliğin zirveye çıktığı dönemde birçok çeşidiyle kendini göstermiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, Bursa ve İstanbul’daki armut bahçelerinden övgüyle bahseder. “Bey armudu, Abbas armudu, Keçeli armudu” gibi isimlerle anılan onlarca çeşit hem sofraları hem de pazarları süslerdi. Faydalarına gelirsek; Osmanlı hekimbaşıları, armudun ferahlık verdiğini, mideyi rahatlattığını ve “harareti kesici” özelliği olduğunu sıkça vurgulamışlardır. Bugün de modern tıp, armudun lif zengini olması sayesinde sindirim sistemine faydalı olduğunu, potasyum içeriğiyle kalp sağlığını desteklediğini ve antioksidan yönünden güçlü olduğunu söylüyor. Bu meyve günümüzde de sofralarda farklı şekillerde yerini alıyor. Peynirle uyumu sayesinde salatalarda, fırınlanmış olarak et yemeklerinin yanında, ya da sadece tarçınla pişirilerek hafif bir tatlı olarak sunulabiliyor. Dilerseniz eski bir Osmanlı tarifini biraz günümüze uyarlayalım; armutları bal, tarçın ve cevizle fırınlayıp üzerine yoğurt ekleyerek şık bir sunumla servis edebilir ve sofranıza renk katabilirsiniz. Armut hem geçmişin ihtişamını hem bugünün sadeliğini taşıyor. Belki de bu yüzden, her ısırıkta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor bizleri. Sonbaharın altın meyvesi olan bu nimeti sofralarınıza alırken, bir parça Osmanlı havası estirmeyi unutmayın. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.


Ballı tarçınlı fırın armut tatlısı

MALZEMELER:
l 2 adet büyük armut l 2 yemek kaşığı bal l 1 tatlı kaşığı tarçın l 1 yemek kaşığı tereyağı l 1 avuç ceviz içi l Arzuya göre: yoğurt, kaymak ya da vanilyalı dondurma
YAPILIŞI:
Armutları ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkaralım. Fırın kabına yerleştirip iç boşluklarına ceviz içi koyalım. Üzerlerine birer parça tereyağı koyup, ardından bal gezdirelim ve tarçın serpelim. 180°C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Sıcak ya da ılık olarak; yoğurt, kaymak veya dondurmayla servis edelim. Afiyet olsun.

Armutlu kuzu yahnisi (Osmanlı usulü)

MALZEMELER:
l 500 gr kuşbaşı kuzu eti l 2 adet orta boy armut (sert ve tatlı cins) l 1 adet kuru soğan l 1 çubuk tarçın l 5-6 adet karanfil l 1 tatlı kaşığı toz şeker l 1 çay kaşığı tuz l Yarım çay kaşığı karabiber l 2 yemek kaşığı tereyağı l 1 su bardağı et suyu veya sıcak su
YAPILIŞI:
Tereyağını tencerede eritip doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavuralım. Kuşbaşı kuzu etini ekleyip suyunu salıp çekene dek pişirelim. Karanfil, çubuk tarçın, tuz, karabiber ve şekeri ilave edelim. Kabukları soyulmuş ve iri dilimlenmiş armutları ekleyelim. Üzerine et suyunu döküp, kapağını kapatıp kısık ateşte 40-45 dakika, et iyice yumuşayana kadar pişirelim. Tarçın çubuğunu çıkarıp sıcak servis edelim. Afiyet olsun.

#Sofranın Dilinden
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