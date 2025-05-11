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Mandalinanın raf ömrünü uzatan buluş

Mandalinanın raf ömrünü uzatan buluş

Muhammed Gümüş
Muhammed Gümüş
04:0011/05/2025, الأحد
G: 11/05/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Öğrenciler bu projeyle bu ay sonunda Ankara’da yapılacak TÜBİTAK bölge finallerine katılacak.
Öğrenciler bu projeyle bu ay sonunda Ankara’da yapılacak TÜBİTAK bölge finallerine katılacak.

Ortaokul öğrencileri mandalinanın raf ömrünü uzatan doğal solüsyon geliştirdi. Greyfurt çekirdeğiyle mandalinanın bozulmasını geciktirerek raf ömrünü uzatan bu solüsyon yarışmada birincilik getirdi. TÜBİTAK yarışması için Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’nda oluşturulan Pehlivan Bilim Takımı öğrenciler mandalinanın raf ömrünü uzatmak için yapılan mumlama ve kimyasal işlemin sağlığa zararı üzerine araştırma yaparak bunu doğal yöntemlerle gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Fen bilimleri öğretmeni Hülya Kara danışmanlığındaki öğrenciler kimyasallar yerine doğal yöntemlerle meyvelerin raf ömrünü uzatmak amacıyla okulun laboratuvarında yaptıkları 8 haftalık çalışmayla “Greyfurt Çekirdeği Uçucu Yağının Mandalina Küflenmesi Üzerine Etkisi” projesini hayata geçirdi. Buhar damıtma yöntemiyle greyfurt çekirdeğinin yağını elde eden öğrenciler pH değerlerini de kontrol ederek mandalinaya uyguladı. Doğal solüsyonun mandalinanın raf ömrünün 2 hafta uzattığı belirlendi. Projeleriyle TÜBİTAK ortaokullar yarışması İstanbul Avrupa bölge finalinde biyoloji alanında birincilik elde eden öğrenciler çalışmalarını sürdürüp doğal solüsyonun sektörde kullanılmasını hedefliyor. Meyvelerin raf ömrünü uzatmak için kimyasallar yerine doğal materyallerden de faydalanabileceğimizi göstermeyi amaçlayan öğrenciler bu projeyle bu ay sonunda Ankara’da yapılacak TÜBİTAK bölge finallerine katılacak.


Bafra gastronomisi kitaplaştırılacak

Bafra Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle ilçenin gastronomi envanteri çıkarılıp yöresel lezzetler kitaplaştırılacak. Bafra’nın geleneksel yemekleri, yöresel ürünleri, tarifleri ve yemek kültürünün sistematik olarak kayıt altına alınması için yürütülen çalışmada, OMÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, 118 mahalleyi kapsayan saha çalışmalarıyla yazılı ve görsel materyaller derleyecek. Elde edilen verilerle Bafra’nın gastronomi envanteri oluşturulacak ve bu envanter kitap haline getirilecek. Proje ekibinde Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Dekan Yardımcısı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Çilingir Ük, Araştırma Görevlileri Dr. Mehmet Kızıleli, Dr. Gökhan Erşen ve Gülsevdi Öztürk görev alıyor. Sadece Bafra’nın kültürel mirasına değil Türk mutfağının zenginliğine katkı sağlayacak olan projeyle ilçenin eşsiz lezzet mirasını koruyup tanıtacaklarını dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç “Gastronomi alanında da zengin bir geçmişe sahibiz. Meşhur pidemiz uluslararası alanda tanınıyor. Nokul, kaymaklı lokum gibi lezzetlerimizin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimiz de envantere dahil edilecek” dedi.


Türk balının lezzet haritası çıkarıldı

Türkiye’nin bal zenginliğini dünyaya tanıtan Balparmak firması gastronomi dünyasının önde gelen isimleriyle “Türk balının lezzet haritası”nı çıkardı. Ülkemiz sahip olduğu eşsiz coğrafi zenginlik ve iklim çeşitliliği sayesinde, bal üretiminde hem miktar hem de kalite açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasında, 3 bin 500’ün üzerinde endemik bitki doğal olarak yetişiyor. Bu benzersiz flora zenginliği, kekik, geven, laden, lavanta, narenciye, kestane ve çam gibi binlerce farklı nektar kaynakları aracılığıyla kendine has aromalar sunan balların oluşmasına katkı sağlıyor. Sahip olduğu 9,2 milyona yakın arı kolonisiyle dünya genelinde koloni sayısı bakımından üçüncü sırada yer alan Türkiye, yalnızca üretim gücüyle değil, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, kültürel birikim ve doğayla kurulan sürdürülebilir ilişki sayesinde balda potansiyeli oldukça yüksek. Türkiye’deki zengin ve çeşitli endemik bitki örtüsü ise benzer şekilde farklı aroma ve tat profillerine sahip balların ortaya çıkmasına imkân sağlıyor.


Tayland sokak lezzeti

Tayland mutfağı sokak lezzetlerinin tanıtıldığı Gastronometro’da ünlü Thai şef Pailin Chongchitnant hem şef adaylarıyla hem de sektör profesyonelleri ile bir araya geldi. İki gün süren etkinlikte ilk gün 100’e yakın gastronomi ve aşçılık öğrencisi, ikinci gün ise sektör profesyonelleri ile buluşan Chongchitnant, sos ve baharatlarla tanınan Thai mutfağının inceliklerini ortaya koyan bir yemek sunumu hazırlamanın yanı sıra mutfak konusundaki yaklaşımını ve ilham veren deneyimlerini paylaştı. İşte şefin hazırladığı marul yaprağında tavuklu laab tarifi:

Malzemeler:
l 2 yemek kaşığı (30 ml) Yasemin pirinç l 2 yemek kaşığı (30 ml) su veya tavuk suyu l 300 g tavuk kıyması (tercihen but eti) l 1 yemek kaşığı + 2 tatlı kaşığı balık sosu (ikiye bölünerek kullanılacak) l 1 küçük arpacık soğanı, ince dilimlenmiş l 2 yemek kaşığı (30 ml) taze lime (yeşil limon) suyu lKurutulmuş pul biber l 1 dal taze yeşil soğan, doğranmış l 6–8 dal taze kişniş, doğranmış l ¾ su bardağı taze nane yaprağı lKüçük iç yapraklardan oluşan romaine marulu veya hindiba yaprakları
Hazırlık:
Pirinci kuru bir tavaya alın ve yüksek ateşte sürekli karıştırarak iyice kavurun. Pirinç koyu kahverengi olunca ocaktan alın. Havanda ya da baharat öğütücüsünde iri taneli olacak şekilde toz haline getirin ve bir kenara alın. Orta boy bir tencerede suyu veya tavuk suyunu kaynama noktasına getirin. Tavuk kıymasını ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı balık sosunu ekleyin. Büyük topaklar kalmayacak şekilde sürekli karıştırarak tavuk tamamen pişene kadar pişirin. Ocaktan alın. Aynı tencerede, arpacık soğanı ekleyin ve karıştırarak yumuşamasını ve aromanın karışıma geçmesini sağlayın. Ardından kalan balık sosunu, lime suyunu ve pul biberi ilave edin. Servise yakın bir zamanda, kavrulmuş pirinç tozunu, yeşil soğanı ve kişnişi karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımdan yaklaşık 1 yemek kaşığı alıp küçük marul ya da hindiba yapraklarının üzerine yerleştirin ve aperatif olarak servis edin.
#Tadımlık
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#raf ömrü
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