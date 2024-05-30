Katil Netanyahu'nun oğlundan 'özgür kürdistan' paylaşımı

Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netahyahu , Gazze'de kana doymadı.





İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328’i çocuk, 10 bin 171’i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.





Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





Oğul Netanyahu'dan skandal paylaşım





Dünyanın gözü önünde Filistin halkına soykırım yapılırken, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’dan skandal bir paylaşım geldi.





Netanyahu gözünü bu kez de Türkiye topraklarına dikti.













Sözde Kürdistan haritası paylaştı





Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan Yair Netanyahu, Instagram hesabından ‘Büyük İsrail’ hedefine uygun olarak, Irak, Suriye ve İran’ın bir kısmını da içeren "4 parçalı sözde Kürdistan" haritasını paylaştı.





Yair ayrıca, Türkiye’yi Kürtlere soykırım yapmakla suçladı.





'Özgür Kürdistan' dedi





Yair Netanyahu’nun paylaşımındaki skandal ifadeler şöyle:





Tüm gözler Kürdistan’da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan’ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!





Katil Netanyahu'nun oğlunun skandal paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda söylediği söz tekrar akıllara geldi.





"Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü Anadolu'ya dikecekler"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hafta önceki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:





Hamas'ı destekliyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Sizde hiç mi vicdan yok? Bu azgın devlet eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü Anadolu'ya dikecekler. Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu anlamayacak kadar kör müsünüz? Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz.











