Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan halk oylaması çıkışı

"Çoğunluğun çalışma reformunu desteklemediğinden şüphe duyuyorsanız, oylamaya sunun ve kimin çoğunlukta olduğunu görelim. Umarım Anayasa Mahkemesi, sosyal hukuk devleti kavramını, eşitlik ve özgürlük arayışını yeniden inşa etmemize yardımcı olur. Bu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin düşündüğü gibi sadece süpermarkete gitmek değildir. Çünkü süpermarkette yalnızca parası olan alışveriş yapabilir; oysa özgürlük herkesin hakkıdır, sadece parası olanların değil."